Трамп офіційно оголосив 8 травня Днем Перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому він не забув нагадати про свою головну місію на посаді — миротворця.

Трамп оголосив 8 травня Днем Перемоги над нацизмом

Білий дім опублікував підписану Трампом прокламацію, згідно з якою завтра США відзначатимуть 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.

Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, на підставі повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, оголошую 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні. Дональд Трамп Президент США

Президент зазначив, що 8 травня США вшановуватиме усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової.

У цей День перемоги у Другій світовій війні ми віддаємо шану незрівнянній могутності, силі й потужності Збройних сил США та знову підтверджуємо нашу відданість захисту священного права на свободу від усіх загроз — зовнішніх і внутрішніх. Поширити

У документі згадується й про втрати США у Другій світовій війні — понад 250 тис американців загинули в боротьбі з нацистським режимом. Без цих жертв, мовляв, "ця війна не була б виграна, і сучасний світ виглядав би зовсім інакше".

Далі у документі Трамп знову нагадав, що залишається вірним своєму головному завданню на посту президента — бути миротворцем у світі. За його словами, мільйони безглуздо втрачених життів у Другій світовій залишаються нагадуванням про те, чому США повинні досягати миру через силу.