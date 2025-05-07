Трамп офіційно оголосив 8 травня Днем Перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому він не забув нагадати про свою головну місію на посаді — миротворця.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив 8 травня Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Трамп нагадав про важливість миротворчої місії у світі та припинення війн.
Трамп оголосив 8 травня Днем Перемоги над нацизмом
Білий дім опублікував підписану Трампом прокламацію, згідно з якою завтра США відзначатимуть 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.
Президент зазначив, що 8 травня США вшановуватиме усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової.
У документі згадується й про втрати США у Другій світовій війні — понад 250 тис американців загинули в боротьбі з нацистським режимом. Без цих жертв, мовляв, "ця війна не була б виграна, і сучасний світ виглядав би зовсім інакше".
Далі у документі Трамп знову нагадав, що залишається вірним своєму головному завданню на посту президента — бути миротворцем у світі. За його словами, мільйони безглуздо втрачених життів у Другій світовій залишаються нагадуванням про те, чому США повинні досягати миру через силу.
Я твердо відданий припиненню нескінченних закордонних війн і запобіганню новим жертвам. Як я заявив у своїй інавгураційній промові, ми будемо вимірювати успіх не лише за перемогами в боях, а й за завершеними війнами — і моєю найбільшою гордістю стане спадщина миротворця.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-