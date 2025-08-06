Трамп планирует встречи с Путиным и Зеленским — когда именно

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. А после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп задумал встретиться с Путиным и Зеленским

По данным источников The New York Times, Трамп раскрыл свои планы на встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами.

Ожидается, что саммит состоится в узком формате без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

Пока неясно, согласен ли российский диктатор на такое предложение.

Один из собеседников издания отметил, что европейские лидеры, ранее стремившиеся координировать мирные усилия, похоже, согласились с инициативой Трампа.

В переговорах с Трампом, кроме Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Поделиться

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился в Москве с Путиным, чтобы обсудить возможное урегулирование войны РФ против Украины.

После их встречи президент США Дональд Трамп написал, что был достигнут "значительный прогресс".

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский после того, как Трамп проинформировал его о переговорах, отметил, что Россия, вероятно, больше настроена на перемирие.