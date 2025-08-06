Трамп заявил о "значительном прогрессе" на встрече Виткоффа с Путиным

Встреча между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным была "очень успешной".
Главные тезисы
- Дональд Трамп оценил встречу спецпредставителя США Виткоффа с Путиным как успешную и сообщил о значительном прогрессе в переговорах.
- Президент Украины Зеленский выразил поддержку усилиям по завершению войны и защите независимости страны, поддержав общую позицию о необходимости долгого и надежного мира.
Трамп считает успешной встречу Виткоффа с Путиным
Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он уточнил, что после встречи проинформировал об итогах некоторых европейских союзников США.
Президент Украины Владимир Зеленский беседовал с Трампом, после которого отметил, что война должна завершиться.
Война должна завершиться: наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая. В ней также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.
Зеленский уверен, что Украина обязательно защитит свою независимость.
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