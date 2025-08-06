Трамп заявил о "значительном прогрессе" на встрече Виткоффа с Путиным

Встреча между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным была "очень успешной".

Трамп считает успешной встречу Виткоффа с Путиным

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут значительный прогресс! Дональд Трамп Президент США

Он уточнил, что после встречи проинформировал об итогах некоторых европейских союзников США.

Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Поделиться

Пост Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский беседовал с Трампом, после которого отметил, что война должна завершиться.

Война должна завершиться: наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая. В ней также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.

Зеленский уверен, что Украина обязательно защитит свою независимость.