Трамп заявил о "значительном прогрессе" на встрече Виткоффа с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил о "значительном прогрессе" на встрече Виткоффа с Путиным

Donald Trump
Трамп
Read in English
Читати українською

Встреча между спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным была "очень успешной".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп оценил встречу спецпредставителя США Виткоффа с Путиным как успешную и сообщил о значительном прогрессе в переговорах.
  • Президент Украины Зеленский выразил поддержку усилиям по завершению войны и защите независимости страны, поддержав общую позицию о необходимости долгого и надежного мира.

Трамп считает успешной встречу Виткоффа с Путиным

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут значительный прогресс!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он уточнил, что после встречи проинформировал об итогах некоторых европейских союзников США.

Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели.

Пост Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский беседовал с Трампом, после которого отметил, что война должна завершиться.

Война должна завершиться: наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая. В ней также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.

Зеленский уверен, что Украина обязательно защитит свою независимость.

Нам всем нужен долгий и надежный мир.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле поиздевались над посланником Трампа — видео
Кремль дал понять, что ему плевать на ультиматум Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина похвастались полезным и конструктивным диалогом с Виткоффом
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал важное заявление после переговоров Виткоффа и Путина
О чем будет говорить Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?