Трамп заявив про "значний прогрес" на зустрічі Віткоффа з Путіним

Зустріч між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним була "дуже успішною".
Головні тези:
- Зустріч Віткоффа з Путіним була оголошена успішною президентом США Трампом.
- Після зустрічі з Путіним Віткофф повідомив своїм союзникам про досягнутий прогрес.
- Президент України Зеленський також висловив свою підтримку для завершення війни та захисту незалежності країни.
Трамп вважає успішною зустріч Віткоффа з Путіним
Про це повідомляє президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.
Він уточнив, що після зустрічі поінформував про її підсумки деяких європейських союзників США.
Президент України Володимир Зеленський мав розмову з Трампом, після якої зазначив, що війна має завершитись.
Війна має завершитись: наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. У ній також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.
Зеленський впевнений, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.
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