Трамп заявив про "значний прогрес" на зустрічі Віткоффа з Путіним
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Трамп заявив про "значний прогрес" на зустрічі Віткоффа з Путіним

Donald Trump
Трамп
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Зустріч між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним була "дуже успішною".

Головні тези:

  • Зустріч Віткоффа з Путіним була оголошена успішною президентом США Трампом.
  • Після зустрічі з Путіним Віткофф повідомив своїм союзникам про досягнутий прогрес.
  • Президент України Зеленський також висловив свою підтримку для завершення війни та захисту незалежності країни.

Трамп вважає успішною зустріч Віткоффа з Путіним

Про це повідомляє президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.

Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Досягнуто значного прогресу!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він уточнив, що після зустрічі поінформував про її підсумки деяких європейських союзників США.

Усі згодні з тим, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями.

Пост Трампа

Президент України Володимир Зеленський мав розмову з Трампом, після якої зазначив, що війна має завершитись.

Війна має завершитись: наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. У ній також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Зеленський впевнений, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

Нам усім потрібен тривалий і надійний мир.

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