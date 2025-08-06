Трамп планує зустрічі з Путіним і Зеленським — коли саме

Президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Трамп розкрив плани на зустрічі з Путіним та Зеленським під час розмови з європейськими лідерами.
- Під час запланованих зустрічей можлива дискусія щодо врегулювання війни РФ проти України.
- Європейські лідери погодилися з ініціативою Трампа про тристоронні зустрічі.
Трамп задумав зустрітися з Путіним і Зеленським
За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.
Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі — без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським.
Поки незрозуміло, чи згоден російський диктатор на таку пропозицію.
Один зі співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше прагнули координувати мирні зусилля, схоже, погодилися з ініціативою Трампа.
Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним, щоб обговорити можливе врегулювання війни РФ проти України.
Після їхньої зустрічі президент США Дональд Трамп написав, що було досягнуто "значного прогресу".
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський після того, як Трамп поінформував його про переговори, зазначив, що Росія, ймовірно, більше налаштована на перемир'я.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-