Трамп планує зустрічі з Путіним і Зеленським — коли саме

Президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського.

Трамп задумав зустрітися з Путіним і Зеленським

За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.

Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі — без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським.

Поки незрозуміло, чи згоден російський диктатор на таку пропозицію.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше прагнули координувати мирні зусилля, схоже, погодилися з ініціативою Трампа.

У переговорах із Трампом, крім Зеленського, брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф. Поширити

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним, щоб обговорити можливе врегулювання війни РФ проти України.

Після їхньої зустрічі президент США Дональд Трамп написав, що було досягнуто "значного прогресу".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський після того, як Трамп поінформував його про переговори, зазначив, що Росія, ймовірно, більше налаштована на перемир'я.