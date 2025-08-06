Трамп планує зустрічі з Путіним і Зеленським — коли саме
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп планує зустрічі з Путіним і Зеленським — коли саме

Трамп
Джерело:  The New York Times

Президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Трамп розкрив плани на зустрічі з Путіним та Зеленським під час розмови з європейськими лідерами.
  • Під час запланованих зустрічей можлива дискусія щодо врегулювання війни РФ проти України.
  • Європейські лідери погодилися з ініціативою Трампа про тристоронні зустрічі.

Трамп задумав зустрітися з Путіним і Зеленським

За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.

Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі — без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським.

Поки незрозуміло, чи згоден російський диктатор на таку пропозицію.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше прагнули координувати мирні зусилля, схоже, погодилися з ініціативою Трампа.

У переговорах із Трампом, крім Зеленського, брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним, щоб обговорити можливе врегулювання війни РФ проти України.

Після їхньої зустрічі президент США Дональд Трамп написав, що було досягнуто "значного прогресу".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський після того, як Трамп поінформував його про переговори, зазначив, що Росія, ймовірно, більше налаштована на перемир'я.

Попри такі заяви, західні медіа з посиланням на джерела пишуть, що США планують запровадити нові санкції проти Росії, оскільки до 8 серпня — дедлайну Трампа — так і не розпочалося перемир'я між РФ та Україною.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував важливу заяву після переговорів Віткоффа та Путіна
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про "значний прогрес" на зустрічі Віткоффа з Путіним
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?