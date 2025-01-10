Трамп подаст апелляцию на приговор насчет подкупа порнозвезды

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на объявленный ему 10 января приговор по делу о подкупе порнозвезды.
Главные тезисы
- Дональд Трамп подаст апелляцию на приговор по делу о подкупе порнозвезды, начав процесс официального обжалования.
- Трамп не имеет возможности себя помиловать из-за нарушений закона на уровне штата Нью-Йорк.
- Приговор Трампа включает безусловное увольнение по всем 34 обвинениям, что вызвало возмущение экс-президента.
- Вынесение приговора позволяет Трампу начать процесс официального обжалования, который может затянуться на долгие месяцы или годы.
- Трамп был признан виновным в фальсификации бизнес-отчетности по делу о подкупе порнозвезды, касающемся выплаты денег порнозвезде Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года.
Трамп недоволен "безусловным освобождением" в своем деле
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
The New York Times отмечает, что вынесение приговора Трампу позволяет ему начать процесс официального обжалования, и это может длиться месяцами или даже годами.
The Radical Democrats have lost another pathetic, unAmerican Witch Hunt. After spending tens of millions of dollars, wasting over 6 years of obsessive work that should have been spent on protecting New Yorkers from violent, rampant crime that is destroying the City and State,…— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2025
При этом отмечается, что Трамп не сможет сам себя помиловать, ведь обвинения касались нарушений закона на уровне штата Нью-Йорк, а не федеральном уровне.
Приговор Трампа по подкупу порнозвезды
Суд Нью-Йорка 10 января объявил приговор Дональду Трампу в соответствии с майским вердиктом присяжных по делу о подкупе порнозвезды.
Судья объявил о «безусловном освобождении» Трампа по всем 34 пунктам обвинения. Таким образом, он избегает не только заключения, но и условного срока или штрафа.
В мае прошлого года суд присяжных Мангеттена признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, выдвинутым против него в уголовном процессе по «черной бухгалтерии» в Нью-Йорке.
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