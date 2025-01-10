Трамп подаст апелляцию на приговор насчет подкупа порнозвезды

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на объявленный ему 10 января приговор по делу о подкупе порнозвезды.

Трамп недоволен "безусловным освобождением" в своем деле

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Сегодняшнее событие было ужасным фарсом (так Трамп прокомментировал оглашение ему приговора — ред.). И теперь, когда он закончился, мы обжалуем этот обман, не имеющий никаких оснований. Мы восстановим доверие американцев к нашей когда-то замечательной системе правосудия. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

The New York Times отмечает, что вынесение приговора Трампу позволяет ему начать процесс официального обжалования, и это может длиться месяцами или даже годами.

Сначала жалобу передадут Апелляционной палате Мангеттена. Если ее не удовлетворят, адвокаты Трампа обратятся в высшую судебную инстанцию штата Нью-Йорк — Апелляционный суд в Олбане. Поделиться

The Radical Democrats have lost another pathetic, unAmerican Witch Hunt. After spending tens of millions of dollars, wasting over 6 years of obsessive work that should have been spent on protecting New Yorkers from violent, rampant crime that is destroying the City and State,… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2025

При этом отмечается, что Трамп не сможет сам себя помиловать, ведь обвинения касались нарушений закона на уровне штата Нью-Йорк, а не федеральном уровне.

Приговор Трампа по подкупу порнозвезды

Суд Нью-Йорка 10 января объявил приговор Дональду Трампу в соответствии с майским вердиктом присяжных по делу о подкупе порнозвезды.

Судья объявил о «безусловном освобождении» Трампа по всем 34 пунктам обвинения. Таким образом, он избегает не только заключения, но и условного срока или штрафа.

В мае прошлого года суд присяжных Мангеттена признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, выдвинутым против него в уголовном процессе по «черной бухгалтерии» в Нью-Йорке.