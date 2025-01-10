Трамп подасть апеляцію на вирок щодо підкупу порнозірки
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Трамп подасть апеляцію на вирок щодо підкупу порнозірки

Трамп
Джерело:  online.ua

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що подасть апеляцію на оголошений йому 10 січня вирок у справі про підкуп порнозірки.

Головні тези:

  • Дональд Трамп подасть апеляцію на вирок у справі про підкуп порнозірки.
  • Оголошення вироку дозволяє розпочати процес офіційного оскарження, який може тривати місяцями чи навіть роками.
  • Трамп не має можливості самому себе помилувати, оскільки обвинувачення стосуються порушень закону на рівні штату Нью-Йорк.
  • Вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки включає безумовне звільнення за всіма 34 пунктами обвинувачення.

Трамп незадоволений “безумовним звільненням” у своїй справі

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Сьогоднішня подія була жахливим фарсом (так Трамп прокоментував оголошення йому вироку — ред.). І тепер, коли він закінчився, ми оскаржимо цей обман, який не має жодних підстав. Ми відновимо довіру американців до нашої колись чудової системи правосуддя.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новообраний президент США

The New York Times зауважує, що оголошення вироку Трампу дозволяє йому розпочати процес офіційного оскарження, і це може тривати місяцями чи навіть роками.

Спочатку скаргу передадуть до Апеляційної палати Мангеттену. Якщо її не задовольнять, адвокати Трампа звернуться до вищої судової інстанції штату Нью-Йорк — Апеляційного суду в Олбані.

При цьому зазначається, що Трамп не зможе сам себе помилувати, адже обвинувачення стосувалися порушень закону на рівні штату Нью-Йорк, а не на федеральному рівні.

Вирок Трампу щодо підкупу порнозірки

Суд Нью-Йорка 10 січня оголосив вирок Дональду Трампу, відповідно до травневого вердикту присяжних у справі про підкуп порнозірки.

Суддя оголосив про «безумовне звільнення» Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення. Таким чином, він уникає не тільки ув'язнення, а й умовного терміну або штрафу.

У травні минулого року суд присяжних Мангеттену визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо «чорної бухгалтерії» в Нью-Йорку.

Трампа звинуватили у фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс за кілька тижнів до виборів президента США 2016 року.

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