Трамп подасть апеляцію на вирок щодо підкупу порнозірки

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що подасть апеляцію на оголошений йому 10 січня вирок у справі про підкуп порнозірки.

Трамп незадоволений “безумовним звільненням” у своїй справі

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Сьогоднішня подія була жахливим фарсом (так Трамп прокоментував оголошення йому вироку — ред.). І тепер, коли він закінчився, ми оскаржимо цей обман, який не має жодних підстав. Ми відновимо довіру американців до нашої колись чудової системи правосуддя. Дональд Трамп Новообраний президент США

The New York Times зауважує, що оголошення вироку Трампу дозволяє йому розпочати процес офіційного оскарження, і це може тривати місяцями чи навіть роками.

Спочатку скаргу передадуть до Апеляційної палати Мангеттену. Якщо її не задовольнять, адвокати Трампа звернуться до вищої судової інстанції штату Нью-Йорк — Апеляційного суду в Олбані. Поширити

The Radical Democrats have lost another pathetic, unAmerican Witch Hunt. After spending tens of millions of dollars, wasting over 6 years of obsessive work that should have been spent on protecting New Yorkers from violent, rampant crime that is destroying the City and State,… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2025

При цьому зазначається, що Трамп не зможе сам себе помилувати, адже обвинувачення стосувалися порушень закону на рівні штату Нью-Йорк, а не на федеральному рівні.

Вирок Трампу щодо підкупу порнозірки

Суд Нью-Йорка 10 січня оголосив вирок Дональду Трампу, відповідно до травневого вердикту присяжних у справі про підкуп порнозірки.

Суддя оголосив про «безумовне звільнення» Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення. Таким чином, він уникає не тільки ув'язнення, а й умовного терміну або штрафу.

У травні минулого року суд присяжних Мангеттену визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо «чорної бухгалтерії» в Нью-Йорку.