Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА
Категория
Спорт
Дата публикации

Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА

Трамп
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды "Премия мира ФИФА". Вручение награды состоялось 5 декабря во время официальной церемонии жеребьевки Чемпионата мира-2026 по футболу.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп стал первым лауреатом “Премии мира ФИФА” за вклад в мир и объединение людей через футбол.
  • Президенту США награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино.
  • Премия считается ежегодной и признает усилия тех, кто трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в мире.

Трампа наградили "Премией мира" от ФИФА

Награду Дональду Трампу лично вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. После получения награды Дональд Трамп выступил с речью перед участниками и гостями церемонии.

Это одна из самых больших наград, получивших в жизни. Мы сохранили много, сотни тысяч жизней. Учитывая, что мы смогли остановить войну между Индией и Пакистаном, многие войны перед тем, как они могли начаться...

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп сказал, что чемпионат мира побьет все рекорды.

Мир безопаснее сейчас, в прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны.

"Премия мира ФИФА — Футбол объединяет мир" была основана руководящим органом мирового футбола 5 ноября. По определению ФИФА, эта награда вручается лицам, внесшим выдающийся вклад в прекращение конфликтов и объединение людей.

В мире, который становится все более беспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира, заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.

Во время вручения было отмечено, что премия станет ежегодной, а ее первый лауреат избрали по критерию "помощи в объединении людей во всем мире в мире".

Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества «Премия мира ФИФА» признает огромные усилия объединяющих людей, даря надежду будущим поколениям, — говорится в официальном обосновании награды.

