Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды "Премия мира ФИФА". Вручение награды состоялось 5 декабря во время официальной церемонии жеребьевки Чемпионата мира-2026 по футболу.
Главные тезисы
- Дональд Трамп стал первым лауреатом “Премии мира ФИФА” за вклад в мир и объединение людей через футбол.
- Президенту США награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино.
- Премия считается ежегодной и признает усилия тех, кто трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в мире.
Трампа наградили "Премией мира" от ФИФА
Награду Дональду Трампу лично вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. После получения награды Дональд Трамп выступил с речью перед участниками и гостями церемонии.
Трамп сказал, что чемпионат мира побьет все рекорды.
"Премия мира ФИФА — Футбол объединяет мир" была основана руководящим органом мирового футбола 5 ноября. По определению ФИФА, эта награда вручается лицам, внесшим выдающийся вклад в прекращение конфликтов и объединение людей.
В мире, который становится все более беспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира, заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.
Во время вручения было отмечено, что премия станет ежегодной, а ее первый лауреат избрали по критерию "помощи в объединении людей во всем мире в мире".
