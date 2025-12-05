Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды "Премия мира ФИФА". Вручение награды состоялось 5 декабря во время официальной церемонии жеребьевки Чемпионата мира-2026 по футболу.

Трампа наградили "Премией мира" от ФИФА

Награду Дональду Трампу лично вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. После получения награды Дональд Трамп выступил с речью перед участниками и гостями церемонии.

Это одна из самых больших наград, получивших в жизни. Мы сохранили много, сотни тысяч жизней. Учитывая, что мы смогли остановить войну между Индией и Пакистаном, многие войны перед тем, как они могли начаться... Дональд Трамп Президент США

Трамп сказал, что чемпионат мира побьет все рекорды.

Мир безопаснее сейчас, в прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны. Поделиться

"Премия мира ФИФА — Футбол объединяет мир" была основана руководящим органом мирового футбола 5 ноября. По определению ФИФА, эта награда вручается лицам, внесшим выдающийся вклад в прекращение конфликтов и объединение людей.

В мире, который становится все более беспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира, заявлял президент ФИФА Джанни Инфантино.

Во время вручения было отмечено, что премия станет ежегодной, а ее первый лауреат избрали по критерию "помощи в объединении людей во всем мире в мире".