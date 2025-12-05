Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА
Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА

Трамп
Джерело:  Суспільне. Спорт

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом новоствореної нагороди "Премія миру ФІФА". Вручення відзнаки відбулося 5 грудня під час офіційної церемонії жеребкування Чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головні тези:

  • Дональд Трамп отримав “Премію миру ФІФА” за внесок у об'єднання та припинення конфліктів у світі.
  • Нагорода стала першою в історії і визнала його зусилля у забезпеченні миру через футбол.
  • ФІФА вважає, що ця нагорода заохочуватиме тих, хто наполегливо працює над об'єднанням людей та припиненням конфліктів.

Трампа нагородили “Премією миру” від ФІФА

Нагороду Дональду Трампу особисто вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Після отримання відзнаки Дональд Трамп виступив із промовою перед учасниками та гостями церемонії.

Це одна з найбільших нагород, що отримав у житті. Ми зберегли багато, сотні тисяч життів. Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися...

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп сказав, що цей чемпіонат світу поб'є всі рекорди.

Світ є безпечнішим зараз, торік так не було. Тепер ми є справді безпечними.

"Премія миру ФІФА — Футбол об'єднує світ" була заснована керівним органом світового футболу 5 листопада. За визначенням ФІФА, ця нагорода вручається особам, які зробили видатний внесок у припинення конфліктів та об'єднання людей.

У світі, який стає все більш неспокійним і розділеним, важливо визнавати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру, — заявляв президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Під час вручення було зазначено, що премія стане щорічною, а її першого лауреата обрали за критерієм "допомоги в об’єднанні людей у всьому світі в мирі".

Футбол виступає за мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти «Премія миру ФІФА» визнає величезні зусилля тих, хто об'єднує людей, даруючи надію майбутнім поколінням, — йдеться в офіційному обґрунтуванні нагороди.

