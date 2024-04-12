План экспрезидента США Дональда Трампа по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины предусматривает мирные переговоры между Киевом и Москвой.
Что известно о планах Трампа добиться переговоров между Украиной и РФ
Журналисты издания отмечают, что в случае победы на президентских выборах в США в ноябре этого года Трамп проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским уже якобы на следующий день после собственной инаугурации.
Авторы материала отмечают, что Трамп намерен координировать инициированные им переговоры.
По информации журналистов, европейские должностные лица обеспокоены тем, что под давлением Трампа Украина может лишиться части своих территорий.
Что говорит Зеленский по поводу планов Трампа
В интервью журналистам издания Die Welt президент Владимир Зеленский отметил, что готов встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования развязанной Россией преступной войны.
В то же время, Зеленский категорически отказался от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и от передачи территорий, подчеркнув недоверие к российскому лидеру.
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