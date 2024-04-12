План экспрезидента США Дональда Трампа по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины предусматривает мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Что известно о планах Трампа добиться переговоров между Украиной и РФ

Журналисты издания отмечают, что в случае победы на президентских выборах в США в ноябре этого года Трамп проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским уже якобы на следующий день после собственной инаугурации.

Авторы материала отмечают, что Трамп намерен координировать инициированные им переговоры.

Трамп, скорее всего, использует военную помощь США Украине как рычаг, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров, — цитируют журналисты источник, знакомый с планами Трампа. Поделиться

По информации журналистов, европейские должностные лица обеспокоены тем, что под давлением Трампа Украина может лишиться части своих территорий.

Если Украина хочет продления помощи, она должна сесть за стол и вести переговоры, и если Россия не хочет, чтобы мы оказывали Украине большое количество новой поддержки, тогда они должны сесть и вести переговоры. Это не значит дать Украине или дать Путину все, что он хочет, — объясняет журналистам близкий к окружению Трампа собеседник. Поделиться

Что говорит Зеленский по поводу планов Трампа

В интервью журналистам издания Die Welt президент Владимир Зеленский отметил, что готов встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Сам я ему не звонил. Мы приглашали его в Украину и публично, и непублично. Я определенно готов встретиться с ним. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я с удовольствием прислушиваюсь к этой идее, — объяснил Зеленский. Поделиться