Трамп вимагатиме мирних переговорів між Україною та РФ — CNN
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Трамп вимагатиме мирних переговорів між Україною та РФ — CNN

Дональд Трамп
Джерело:  CNN

План експрезидента США Дональда Трампа щодо врегулювання розв'язаної Росією злочинної війни проти України передбачає мирні переговори між Києвом та Москвою. 

Що відомо про плани Трампа домогтись переговорів між Україною та РФ

Журналісти видання зазначають, що у разі перемоги на президентських виборах в США у листопаді цього року, Трамп проведе розмову із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським вже нібито на наступний день після власної інавгурації.

Автори матеріалу наголошують, що Трамп має намір координувати ініційовані ним переговори.

Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів, — цитують журналісти джерело, знайоме з планами Трампа.

За інформацією журналістів, європейські посадові особи занепокоєні тим, що під тиском Трампа Україна може втратити частину своїх територій.

Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона повинна сісти за стіл і вести переговори, і якщо Росія не хоче, щоб ми надавали Україні велику кількість нової підтримки, тоді вони повинні сісти і вести переговори. Це не означає дати Україні чи дати Путіну все, що він хоче, — пояснює журналістам близький до оточення Трампа співрозмовник.

Що каже Зеленський стосовно планів Трампа

В інтерв’ю журналістам видання Die Welt президент Володимир Зеленський зазначив, що готовий зустрітись із Дональдом Трампом для обговорення врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.

Сам я йому не дзвонив. Ми запрошували його в Україну і публічно, і непублічно. Я безумовно готовий зустрітися з ним. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є свій підхід до швидкого припинення війни, то я із задоволенням прислухаюся до цієї ідеї, — пояснив Зеленський.

Водночас Зеленський категорично відмовився від переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним і від передачі територій, підкресливши недовіру до російського лідера.

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