План експрезидента США Дональда Трампа щодо врегулювання розв'язаної Росією злочинної війни проти України передбачає мирні переговори між Києвом та Москвою.
Що відомо про плани Трампа домогтись переговорів між Україною та РФ
Журналісти видання зазначають, що у разі перемоги на президентських виборах в США у листопаді цього року, Трамп проведе розмову із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським вже нібито на наступний день після власної інавгурації.
Автори матеріалу наголошують, що Трамп має намір координувати ініційовані ним переговори.
За інформацією журналістів, європейські посадові особи занепокоєні тим, що під тиском Трампа Україна може втратити частину своїх територій.
Що каже Зеленський стосовно планів Трампа
В інтерв’ю журналістам видання Die Welt президент Володимир Зеленський зазначив, що готовий зустрітись із Дональдом Трампом для обговорення врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.
Водночас Зеленський категорично відмовився від переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним і від передачі територій, підкресливши недовіру до російського лідера.
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