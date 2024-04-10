Очільнику МЗС Британії Кемерону не вдалося переконати Трампа щодо допомоги Україні — The Guardian
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Політика
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Очільнику МЗС Британії Кемерону не вдалося переконати Трампа щодо допомоги Україні — The Guardian

Девід Кемерон
Джерело:  The Guardian

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту у США намагався переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі 60 млрд дол. Однак, схоже, що ця спроба провалилася.

Кемерон поїхав до Трампа заради допомоги Україні

За даними The Guardian, Кемерону навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном, який теоретично міг би поставити пакет для голосування.

Кемерон мав приватну вечерю у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Під час неї, британський очільник МЗС закликав Трампа визнати, що США зацікавлені в тому, щоб Володимир Путін не отримав “винагороду” за окупацію земель в України.

Також Кемерон наполягав, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону.

Таким чином очільник МЗС сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

Команда передвиборчої кампанії Трампа заявила, що на вечері обговорювалися «майбутні вибори в США та Великій Британії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність для країн НАТО виконати свої вимоги щодо витрат на оборону та припинення вбивств в Україні».

Візит Девіда Кемерона до США

Кемерон відвідав США 9 квітня.

На спільній пресконференції зі своїм колегою Ентоні Блінкеном, Кемерон наполягав, що він приїхав до США не для того, щоб читати лекції чи втручатися у внутрішню політику США.

Водночас він сказав, що він готовий відмовитися від «дипломації», тому що він дуже емоційно відчуває необхідність США та Європи об’єднатися, щоб захистити Україну від російського вторгнення.

Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і запитати: чи достатньо ми зробили, коли в цю країну вторгся диктатор, який намагався змінити кордони силою? Чи винесли ми уроки з історії? І чи достатньо ми зробили?

Девід Кемерон

Девід Кемерон

очільник МЗС Великої Британії

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