Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США пытался убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 млрд дол. Однако похоже, что эта попытка провалилась.

Кэмерон поехал в Трамп ради помощи Украине

По данным The Guardian, Кэмерону даже не разрешили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить пакет для голосования.

Кэмерон имел частный ужин в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Во время нее британский глава МИД призвал Трампа признать, что США заинтересованы в том, чтобы Владимир Путин не получил "вознаграждение" за оккупацию земель в Украине.

Кэмерон также настаивал, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону.

Таким образом, глава МИД надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Команда предвыборной кампании Трампа заявила, что на ужине обсуждались «будущие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость для стран НАТО выполнить свои требования по расходам на оборону и прекращению убийств в Украине».

Визит Дэвида Кэмерона в США

Кэмерон посетил США 9 апреля.

На совместной пресс-конференции со своим коллегой Энтони Блинкеном, Кэмерон настаивал, что он приехал в США не для того, чтобы читать лекции или вмешиваться во внутреннюю политику США.

В то же время он сказал, что готов отказаться от «дипломации», потому что он очень эмоционально испытывает необходимость США и Европы объединиться, чтобы защитить Украину от российского вторжения.