Трамп рассматривает возможность передислоцировать военных США из Германии в Венгрию
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп рассматривает возможность передислоцировать военных США из Германии в Венгрию

военные
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Источник:  The Telegraph

Президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Германии и передислоцировать их в Восточную Европу.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что Европа стремится к войне и призывает к усилению оборонной способности континента.
  • Планируемая дислокация 35 тысяч активных военнослужащих из Германии в Венгрию может повысить напряженность между США и Европой.
  • Изменения в геостратегической ситуации и геополитические риски могут быть причиной решения Трампа по выводу войск из Германии.

Трамп может вывести войска США из ФРГ в Венгрию

Трамп обдумывает вывод около 35 тыс. активных военнослужащих из Германии, что может еще больше испортить отношения между США и Европой.

Источники, близкие к администрации, заявили, что неоднократно предупреждающий президент США, что Европа должна усилить свою оборонную способность, все больше разочаровывается тем, что континент «стремится к войне».

За пределами Соединенных Штатов дислоцировано около 160 тыс. военнослужащих, значительная часть которых находится в Германии.

Трамп разгневан тем, что они [Европа], кажется, настаивают на войне, — сообщил источник, близкий к Белому дому.

Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, сказал:

Хотя никакие конкретные заявления не запланированы, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам.

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