Трамп рассматривает возможность передислоцировать военных США из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Германии и передислоцировать их в Восточную Европу.
Главные тезисы
- Трамп считает, что Европа стремится к войне и призывает к усилению оборонной способности континента.
- Планируемая дислокация 35 тысяч активных военнослужащих из Германии в Венгрию может повысить напряженность между США и Европой.
- Изменения в геостратегической ситуации и геополитические риски могут быть причиной решения Трампа по выводу войск из Германии.
Трамп может вывести войска США из ФРГ в Венгрию
Трамп обдумывает вывод около 35 тыс. активных военнослужащих из Германии, что может еще больше испортить отношения между США и Европой.
За пределами Соединенных Штатов дислоцировано около 160 тыс. военнослужащих, значительная часть которых находится в Германии.
Трамп разгневан тем, что они [Европа], кажется, настаивают на войне, — сообщил источник, близкий к Белому дому.
Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, сказал:
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