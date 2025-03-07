Трамп рассматривает возможность передислоцировать военных США из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Германии и передислоцировать их в Восточную Европу.

Трамп может вывести войска США из ФРГ в Венгрию

Трамп обдумывает вывод около 35 тыс. активных военнослужащих из Германии, что может еще больше испортить отношения между США и Европой.

Источники, близкие к администрации, заявили, что неоднократно предупреждающий президент США, что Европа должна усилить свою оборонную способность, все больше разочаровывается тем, что континент «стремится к войне». Поделиться

За пределами Соединенных Штатов дислоцировано около 160 тыс. военнослужащих, значительная часть которых находится в Германии.

Трамп разгневан тем, что они [Европа], кажется, настаивают на войне, — сообщил источник, близкий к Белому дому.

Брайан Хьюз, представитель национальной безопасности США, сказал: