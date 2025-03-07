Трамп розглядає можливість передислокувати військових США з Німеччини до Угорщини
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп розглядає можливість передислокувати військових США з Німеччини до Угорщини

військові
Джерело:  The Telegraph

Президент США Дональд Трамп може вивести американські війська з Німеччини та передислокувати їх до Східної Європи.

Головні тези:

  • Трамп розглядає можливість вивести близько 35 тис. активних військовослужбовців з Німеччини до Угорщини, що може посилити напругу між США та Європою.
  • Президент США висловлює розчарування у Європі через його переконання, що континент прагне до війни, та закликає Європу посилити свою оборонну спроможність.
  • Джерела зазначають, що дислокація військ може бути пов'язана з поточними загрозами національним інтересам США, а саме змінами у геостратегічній ситуації та геополітичними ризиками.

Трамп може вивести війська США з ФРН до Угорщини

Трамп обмірковує виведення близько 35 тис активних військовослужбовців з Німеччини, що може ще більше зіпсувати відносини між США та Європою.

Джерела, близькі до адміністрації, заявили, що президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна посилити свою оборонну спроможність, усе більше розчаровується тим, що континент «прагне до війни».

За межами Сполучених Штатів дислоковано близько 160 тис військовослужбовців, значна частина яких знаходиться в Німеччині.

Трамп розгніваний тим, що вони [Європа], здається, наполягають на війні, — повідомило джерело, близьке до Білого дому.

Брайан Хьюз, речник національної безпеки США, сказав:

Хоча ніяких конкретних заяв не заплановано, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам.

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