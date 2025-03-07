Трамп розглядає можливість передислокувати військових США з Німеччини до Угорщини

Президент США Дональд Трамп може вивести американські війська з Німеччини та передислокувати їх до Східної Європи.

Трамп може вивести війська США з ФРН до Угорщини

Трамп обмірковує виведення близько 35 тис активних військовослужбовців з Німеччини, що може ще більше зіпсувати відносини між США та Європою.

Джерела, близькі до адміністрації, заявили, що президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна посилити свою оборонну спроможність, усе більше розчаровується тим, що континент «прагне до війни». Поширити

За межами Сполучених Штатів дислоковано близько 160 тис військовослужбовців, значна частина яких знаходиться в Німеччині.

Трамп розгніваний тим, що вони [Європа], здається, наполягають на війні, — повідомило джерело, близьке до Білого дому.

Брайан Хьюз, речник національної безпеки США, сказав: