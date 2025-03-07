Трамп розглядає можливість передислокувати військових США з Німеччини до Угорщини

Президент США Дональд Трамп може вивести американські війська з Німеччини та передислокувати їх до Східної Європи.
Головні тези:
- Трамп розглядає можливість вивести близько 35 тис. активних військовослужбовців з Німеччини до Угорщини, що може посилити напругу між США та Європою.
- Президент США висловлює розчарування у Європі через його переконання, що континент прагне до війни, та закликає Європу посилити свою оборонну спроможність.
- Джерела зазначають, що дислокація військ може бути пов'язана з поточними загрозами національним інтересам США, а саме змінами у геостратегічній ситуації та геополітичними ризиками.
Трамп може вивести війська США з ФРН до Угорщини
Трамп обмірковує виведення близько 35 тис активних військовослужбовців з Німеччини, що може ще більше зіпсувати відносини між США та Європою.
За межами Сполучених Штатів дислоковано близько 160 тис військовослужбовців, значна частина яких знаходиться в Німеччині.
Трамп розгніваний тим, що вони [Європа], здається, наполягають на війні, — повідомило джерело, близьке до Білого дому.
Брайан Хьюз, речник національної безпеки США, сказав:
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