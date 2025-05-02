Трамп рекордно увеличит оборонные расходы США в 2026 году

Администрация президента Дональда Трампа направила в Конгресс проект бюджета на 2026 финансовый год. В частности, документ предусматривает рекордные оборонные расходы.
Главные тезисы
- Проект бюджета для 2026 года включает рекордные оборонные расходы в США на уровне 1 трлн долларов, что является значительным увеличением.
- Расходы на оборону планируются увеличить на 13%, а на внутреннюю безопасность на 65% по сравнению с предыдущим годом.
- Проект бюджета предполагает сокращение расходов на необоронительные нужды, такие как экология, энергетика, образование и внешняя помощь.
Трамп хочет потратить триллион долларов на оборону США
Согласно заявлению Бюджетного управления Белого дома, администрация Трампа хочет сократить федеральные расходы в следующем году на 163 млрд долларов.
Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону на 13% до 1 трлн долларов, а на внутреннюю безопасность — почти на 65% по сравнению с бюджетом 2025 года.
При этом расходы на необоронительные нужды хотят сократить на 23% до самого низкого уровня с 2017 года. В частности, в проекте бюджета Трамп предлагает радикальное сокращение ключевых программ в области экологии, энергетики, образования и внешней помощи.
Так называемый "худой" бюджет — это рисунок приоритетов администрации, который даст республиканцам в Конгрессе образец для начала разработки законопроектов о расходах.
О том, что президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса 1 триллион долларов на оборону, было известно еще раньше.
Деньги, в частности, хотят направить на строительство системы противоракетной обороны "Золотой купол", кораблестроение, модернизацию ядерного арсенала.
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