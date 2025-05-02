Команда Трампа уже подготовила варианты усиления давления на РФ

Как удалось узнать Bloomberg от своих инсайдеров, американские чиновники уже подготовили для американского лидера Дональда Трампа несколько сценариев усиления экономического давления на страну-агрессорку Россию.

Над чем работает администрация Трампа

Как удалось узнать журналистам, в настоящее время глава Белого дома готов усилить экономическое давление на Россию.

Его позиция изменилась из-за того, что российский диктатор Владимир Путин затягивает процесс завершения войны против Украины.

Анонимные источники подтвердили СМИ, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на страну-агрессору.

Что важно понимать, пока президент США не принял финальное решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

Инсайдеры пока не раскрыли, какие варианты рассматриваются и заявили, что любое решение остается за Трампом.

Как уже упоминалось ранее, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане, Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам.