Команда Трампа уже подготовила варианты усиления давления на РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Команда Трампа уже подготовила варианты усиления давления на РФ

Над чем работает администрация Трампа
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg от своих инсайдеров, американские чиновники уже подготовили для американского лидера Дональда Трампа несколько сценариев усиления экономического давления на страну-агрессорку Россию.

Главные тезисы

  • Трамп не намерен ждать вечно конкретных шагов со стороны России.
  • Пока решение об усилении санкций не принято.

Над чем работает администрация Трампа

Как удалось узнать журналистам, в настоящее время глава Белого дома готов усилить экономическое давление на Россию.

Его позиция изменилась из-за того, что российский диктатор Владимир Путин затягивает процесс завершения войны против Украины.

Анонимные источники подтвердили СМИ, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на страну-агрессору.

Что важно понимать, пока президент США не принял финальное решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

Инсайдеры пока не раскрыли, какие варианты рассматриваются и заявили, что любое решение остается за Трампом.

Как уже упоминалось ранее, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане, Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам.

Кроме того, он впервые усомнился в том, что российский диктатор действительно хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

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