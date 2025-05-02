Команда Трампа уже підготувала варіанти посилення тиску на РФ

Як вдалося дізнатися Bloomberg від своїх інсайдерів, американські високопосадовці уже підготували для американського лідера Дональда Трампа кілька сценаріїв посилення економічного тиску на країну-агресорку Росію.

Над чим працює адміністрація Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі очільник Білого дому готовий посилити економічний тиск на Росію.

Його позиція змінилася через те, що російський диктатор Володимир Путін затягує процес завершення війни проти України.

Анонімні джерела підтвердили ЗМІ, що американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на країну-агресорку.

Що важливо розуміти, поки президент США не ухвалив фінального рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.

Інсайдери поки не розкрили, які варіанти розглядаються, і заявили, що будь-яке рішення залишається за Трампом.

Як уже згадувалося раніше, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах.