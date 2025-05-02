Команда Трампа уже підготувала варіанти посилення тиску на РФ

Як вдалося дізнатися Bloomberg від своїх інсайдерів, американські високопосадовці уже підготували для американського лідера Дональда Трампа кілька сценаріїв посилення економічного тиску на країну-агресорку Росію.
Головні тези:
- Трамп не збирається чекати вічно конкретних кроків з боку Росії.
- Поки рішення щодо посилення санкцій не ухвалено.
Над чим працює адміністрація Трампа
Як вдалося дізнатися журналістам, наразі очільник Білого дому готовий посилити економічний тиск на Росію.
Його позиція змінилася через те, що російський диктатор Володимир Путін затягує процес завершення війни проти України.
Анонімні джерела підтвердили ЗМІ, що американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на країну-агресорку.
Що важливо розуміти, поки президент США не ухвалив фінального рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.
Інсайдери поки не розкрили, які варіанти розглядаються, і заявили, що будь-яке рішення залишається за Трампом.
Як уже згадувалося раніше, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах.
Окрім того, він вперше засумнівався в тому, що російський диктатор дійсно хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
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