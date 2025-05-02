Україна назвала свої червоні лінії у мирних переговорах

У межах процесу завершення війни Росія не повинна отримати права вето на членство України в НАТО. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна має свої червоні лінії

За словами глави МЗС, Україна не погодиться на "мир за будь-яку ціну".

Андрій Сибіга дав зрозуміти, що червоні лінії Києва у мирних переговорах "залишаються чіткими та незмінними".

По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими, — заявив дипломат. Поширити

Окрім того, вказано, що команда Володимира Зеленського не погодиться на обмеження структури або чисельності своєї армії, скорочення оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів.

По-третє, ми не приймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Як зазначив дипломат, попри той факт, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо членства України в НАТО, Київ надалі буде "активно працювати задля його досягнення".