Україна назвала свої червоні лінії у мирних переговорах

У межах процесу завершення війни Росія не повинна отримати права вето на членство України в НАТО. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Україна ніколи не відмовиться від своїх територій, які захопила Росія.
- Також країна не згодна на скорочення армії та оборонної промисловості.
Україна має свої червоні лінії
За словами глави МЗС, Україна не погодиться на "мир за будь-яку ціну".
Андрій Сибіга дав зрозуміти, що червоні лінії Києва у мирних переговорах "залишаються чіткими та незмінними".
Окрім того, вказано, що команда Володимира Зеленського не погодиться на обмеження структури або чисельності своєї армії, скорочення оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів.
Як зазначив дипломат, попри той факт, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо членства України в НАТО, Київ надалі буде "активно працювати задля його досягнення".
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