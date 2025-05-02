Украина назвала свои красные линии в мирных переговорах
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Украина назвала свои красные линии в мирных переговорах

МИД Украины
У Украины есть свои красные линии
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В рамках процесса завершения войны Россия не должна получить права вето на членство Украины в НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Украина никогда не откажется от своих территорий.
  • Также страна не согласна на сокращение армии и оборонной промышленности.

У Украины есть свои красные линии

По словам главы МИД, Украина не согласится на "мир любой ценой".

Андрей Сибига дал понять, что красные линии Киева в мирных переговорах "остаются четкими и неизменными".

Во-первых, мы не пойдем на признание каких-либо временно оккупированных территорий Украины российскими, — заявил дипломат.

Кроме того, указано, что команда Владимира Зеленского не согласится на ограничение структуры или численности своей армии, сокращение оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствие их контингентов.

В-третьих, мы не примем каких-либо ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым мы стремимся присоединиться.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Как отметил дипломат, несмотря на тот факт, что среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО, Киев в дальнейшем будет "активно работать для его достижения".

Однако Россия или никакая другая страна не имеет и не будет иметь права вето на наш выбор, — подчеркнул Сибига.

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