Украина назвала свои красные линии в мирных переговорах

В рамках процесса завершения войны Россия не должна получить права вето на членство Украины в НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Украина никогда не откажется от своих территорий.
- Также страна не согласна на сокращение армии и оборонной промышленности.
У Украины есть свои красные линии
По словам главы МИД, Украина не согласится на "мир любой ценой".
Андрей Сибига дал понять, что красные линии Киева в мирных переговорах "остаются четкими и неизменными".
Кроме того, указано, что команда Владимира Зеленского не согласится на ограничение структуры или численности своей армии, сокращение оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствие их контингентов.
Как отметил дипломат, несмотря на тот факт, что среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО, Киев в дальнейшем будет "активно работать для его достижения".
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