Украина назвала свои красные линии в мирных переговорах

В рамках процесса завершения войны Россия не должна получить права вето на членство Украины в НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

У Украины есть свои красные линии

По словам главы МИД, Украина не согласится на "мир любой ценой".

Андрей Сибига дал понять, что красные линии Киева в мирных переговорах "остаются четкими и неизменными".

Во-первых, мы не пойдем на признание каких-либо временно оккупированных территорий Украины российскими, — заявил дипломат. Поделиться

Кроме того, указано, что команда Владимира Зеленского не согласится на ограничение структуры или численности своей армии, сокращение оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствие их контингентов.

В-третьих, мы не примем каких-либо ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым мы стремимся присоединиться. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Как отметил дипломат, несмотря на тот факт, что среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО, Киев в дальнейшем будет "активно работать для его достижения".