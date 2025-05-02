Трамп рекордно збільшить оборонні видатки США у 2026 році

Адміністрація президента Дональда Трампа направила до Конгресу проєкт бюджету на 2026 фінансовий рік. Зокрема документ передбачає рекордні оборонні витрати.

Трамп хоче витратити трильйон доларів на оборону США

Згідно із заявою Бюджетного управління Білого дому, адміністрація Трампа хоче скоротити федеральні витрати наступного року на 163 млрд дол.

Проєкт бюджету передбачає збільшення витрат на оборону на 13 %, до 1 трлн доларів, а на внутрішню безпеку — майже на 65 % порівняно з бюджетом 2025 року.

При цьому витрати на необоронні потреби хочуть скоротити на 23 % до найнижчого рівня з 2017 року. Зокрема, у проєкті бюджету Трамп пропонує радикальне скорочення ключових програм у галузі екології, енергетики, освіти та зовнішньої допомоги.

Варто зауважити, що такий документ, який було надіслано до Конгресу, є переліком бажаних видатків адміністрації, який, зазвичай, має символічний характер і навряд чи буде реалізовано повністю, оскільки республіканці в Конгресі готують свої власні законопроєкти, щоб забезпечити фінансування уряду й уникнути його закриття 1 жовтня. Поширити

Так званий "худий" бюджет — це начерк пріоритетів адміністрації, який дасть республіканцям у Конгресі зразок для початку розроблення законопроєктів про витрати.

Про те, що президент США Дональд Трамп планує запросити у Конгресу 1 трильйон доларів на оборону, було відомо ще раніше.

Гроші, зокрема, хочуть спрямувати на зведення системи протиракетної оборони "Золотий купол", кораблебудування, модернізацію ядерного арсеналу.