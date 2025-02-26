Трамп шокировал сеть видео с обнаженным собой и премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп продолжает активно эпатировать международное сообщество. Для этого он начал использовать искусственный интеллект. Американский лидер решил спрогнозировать будущее Газы после того, как он вмешается в ситуацию на Ближнем Востоке.

Трамп обещает для Газы счастливое и богатое будущее

Яркий ролик, который создал ИИ, начинается со сцен разрушений в секторе Газы, ставших следствием атаки ХАМАС на Израиль.

Таким образом, президент США дал понять, что его беспокоит будущее этого региона.

Затем на видео можно увидеть территорию с экзотическими пляжами, небоскребами, роскошными яхтами и веселящимися людьми.

По улицам городов разъезжают автомобили Tesla, мужчина, похожий на Илона Маска, ест хлеб, бородатые мужчины танцуют в прозрачных юбках, ребенок держит гигантский золотой шар в форме головы Трампа.

Также ИИ предсказывает, что в регионе в скором времени будет возвышаться небоскреб "Трамп-Газа", а посреди площади в Газе будет возвышаться золотая статуя Трампа.