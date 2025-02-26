Трамп шокував мережу відео з оголеним собою та прем’єром Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп продовжує активно епатувати міжнародну спільноту. Для цього він уже почав використовувати штучний інтелект. Американський лідер вирішив “спрогнозувати” майбутнє Гази після того, як він втрутиться у ситуацію на Близькому Сході.
Головні тези:
- Трамп намагається привернути увагу світу до своїх амбітних планів.
- Ролик з екзотичними пляжами, хмарочосами та золотими статуями Трампа вразив користувачів своєю непередбачуваністю.
Трамп обіцяє для Гази щасливе й багате майбутнє
Яскравий ролик, який створив ШІ, розпочинається зі сцен руйнувань у секторі Гази, які стали наслідком атаки ХАМАС на Ізраїль.
Таким чином президент США дав зрозуміти, що його непокоїть майбутнє цього регіону.
Потім на відео можна побачити територію з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться.
Вулицями міст роз'їжджають автівки Tesla, чоловік, схожий на Ілона Маска, їсть хліб, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.
Також ШІ пророкує, що у регіоні незабаром буде височіти хмарочос "Трамп-Газа", а посеред площі у Газі височітиме золота статуя Трампа.
Однак користувачів мережі найбільше шокував момент, коли наприкінці відео Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну з коктейлями.
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