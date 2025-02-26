Трамп шокував мережу відео з оголеним собою та прем’єром Ізраїлю
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Технології
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Трамп шокував мережу відео з оголеним собою та прем’єром Ізраїлю

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп продовжує активно епатувати міжнародну спільноту. Для цього він уже почав використовувати штучний інтелект. Американський лідер вирішив “спрогнозувати” майбутнє Гази після того, як він втрутиться у ситуацію на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Трамп намагається привернути увагу світу до своїх амбітних планів.
  • Ролик з екзотичними пляжами, хмарочосами та золотими статуями Трампа вразив користувачів своєю непередбачуваністю.

Трамп обіцяє для Гази щасливе й багате майбутнє

Яскравий ролик, який створив ШІ, розпочинається зі сцен руйнувань у секторі Гази, які стали наслідком атаки ХАМАС на Ізраїль.

Таким чином президент США дав зрозуміти, що його непокоїть майбутнє цього регіону.

Потім на відео можна побачити територію з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться.

Вулицями міст роз'їжджають автівки Tesla, чоловік, схожий на Ілона Маска, їсть хліб, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.

Також ШІ пророкує, що у регіоні незабаром буде височіти хмарочос "Трамп-Газа", а посеред площі у Газі височітиме золота статуя Трампа.

Однак користувачів мережі найбільше шокував момент, коли наприкінці відео Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну з коктейлями.

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