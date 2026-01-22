Трамп создал "Совет мира" без главных европейских партнеров — что известно

В швейцарском Давосе 22 января был создан Совет мира, который инициировал президент США Дональд Трамп.

Трамп создал Совет мира без Великобритании, ФРГ и Франции

Это произошло во время Всемирного экономического форума.

Перед подписанием документов о создании Совета мира Трамп выразил уверенность, что "практически каждая страна хочет быть частью этого процесса".

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США не присутствовал.

Страны, представленные на сцене в Давосе, были преимущественно с Ближнего Востока и Южной Америки, среди участников лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины и Парагвая.

С Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также были представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС — Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

Мне действительно нравится эта группа. Мне нравятся все ее члены. Можете вы в это поверить? Обычно у меня есть два-три члена, которые мне не нравятся. Здесь я таких не вижу. Дональд Трамп Президент США

Совет мира, по первоначальному замыслу Трампа, был сосредоточен на закреплении мира в Газе и его восстановлении. Но, по словам президента США, совет может взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

Среди приглашенных в Раду также есть и Украина. Киев ее изучает и еще не дал ответ.