"Свободная торговля без тарифов". Виткофф заявил о новом предложении Трампа Украине

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны.
Главные тезисы
- Предложение Трампа обеспечить Украине зону свободной торговли без тарифов может способствовать восстановлению страны после войны.
- Соглашение о процветании предполагает привлечение сотен миллиардов долларов для реконструкции Украины с участием международных партнеров.
Виткофф объявил о новом экономическом предложении Трампа Украине
Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф на Украинском завтраке в Давосе.
Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прилагаются большие усилия.
Отметим, что план восстановления Украины или "Соглашение о процветании" предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию страны с участием международных партнеров.
Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья, промышленности и модернизации экономики с фокусом на реформы, безопасность и интеграцию в ЕС.
Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, "Соглашение о процветании" Украины, которое должно принести в экономику Украины сотни миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.
Предполагалось, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут "Соглашение о процветании" Украины. Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.
