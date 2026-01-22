"Свободная торговля без тарифов". Виткофф заявил о новом предложении Трампа Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

"Свободная торговля без тарифов". Виткофф заявил о новом предложении Трампа Украине

Виткофф
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны.

Главные тезисы

  • Предложение Трампа обеспечить Украине зону свободной торговли без тарифов может способствовать восстановлению страны после войны.
  • Соглашение о процветании предполагает привлечение сотен миллиардов долларов для реконструкции Украины с участием международных партнеров.

Виткофф объявил о новом экономическом предложении Трампа Украине

Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф на Украинском завтраке в Давосе.

Президент (США Дональд Трамп — ред.) говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Спецпредставитель США

Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прилагаются большие усилия.

Отметим, что план восстановления Украины или "Соглашение о процветании" предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию страны с участием международных партнеров.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья, промышленности и модернизации экономики с фокусом на реформы, безопасность и интеграцию в ЕС.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, "Соглашение о процветании" Украины, которое должно принести в экономику Украины сотни миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.

Предполагалось, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут "Соглашение о процветании" Украины. Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.

Со своей стороны представитель США рассказал, что ни одной даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне пошли на уступки относительно всех 5 регионов Украины — Виткофф
Виткофф раскрыл новые подробности переговоров с Россией
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трампа направил Виткоффа на встречу с Зеленским
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером "мирный план" Трампа
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?