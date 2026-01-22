"Вільна торгівля без тарифів". Віткофф заявив про нову пропозицію Трампа Україні

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни.
Головні тези:
- Пропозиція вільної торгівлі без тарифів для України від США може сприяти відновленню країни та приверненню інвестицій.
- Угода про процвітання передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію України за участі міжнародних партнерів.
- Підписання угоди між США та Україною було скасовано, але розгляд документа продовжується з метою доопрацювання.
Віткофф оголосив про нову економічну пропозицію Трампа Україні
Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф на Українському сніданку у Давосі.
Він також підкреслив, що українці справді заслуговують на завершення війни, і для цього зараз прикладаються великі зусилля.
Зазначимо, що план відновлення України або ж "Угода про процвітання" передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію країни за участі міжнародних партнерів.
Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла, промисловості та модернізацію економіки з фокусом на реформи, безпеку й інтеграцію до ЄС.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, "Угоду про процвітання" України, яка повинна принести в економіку України сотні мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, була погоджена на технічному рівні.
Передбачалось, що на форумі в Давосі США та Україна підпишуть "Угоду про процвітання" України. Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-