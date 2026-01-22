"Вільна торгівля без тарифів". Віткофф заявив про нову пропозицію Трампа Україні

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни.

Віткофф оголосив про нову економічну пропозицію Трампа Україні

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф на Українському сніданку у Давосі.

Президент (США Дональд Трамп — ред.) говорив про створення зони вільної від мит ​​для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів у США. Стів Віткофф Спецпредставник США

Він також підкреслив, що українці справді заслуговують на завершення війни, і для цього зараз прикладаються великі зусилля.

Зазначимо, що план відновлення України або ж "Угода про процвітання" передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію країни за участі міжнародних партнерів.

Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла, промисловості та модернізацію економіки з фокусом на реформи, безпеку й інтеграцію до ЄС.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, "Угоду про процвітання" України, яка повинна принести в економіку України сотні мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, була погоджена на технічному рівні.

Передбачалось, що на форумі в Давосі США та Україна підпишуть "Угоду про процвітання" України. Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.