Росіяни пішли на поступки щодо всіх 5 регіонів України — Віткофф

Джерело:  CNN

Спецпосланець президента США Стів Віткофф стверджує, що влада Росії пішла на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів України, де перебувають її війська, однак він не уточнив про які саме поступки йдеться.

Головні тези:

  • Команда Трампа запевняє, що змогла змусити Путіна частково змінити свою позицію.
  • Окрім того, диктатор обіцяє більше не починати нових війн проти своїх сусідів.

Віткофф розкрив нові подробиці переговорів з Росією

За словами посланця Трампа, однією з головним тем переговорів були гарантії безпеки для України:

Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними.

Як зазначив американський чиновник, йдеться про захист за зразком "статті 5" НАТО від потенційного вторгнення Росії.

Стів Віткофф чітко дав зрозуміти, що російський диктатор також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі у межах потенційної мирної угоди.

Ба більше, він стверджує, що Путін пішов на поступки щодо своєї вимоги про "обмін територіями" з Україною під час зустрічі з Трампом на Алясці:

Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів.

Віткофф не захотів розкривати конкретні подробиці, однак озвучив припущення, що Москва наразі розглядає "обмін територіями" на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах — принаймні деяких з п'яти регіонів.

