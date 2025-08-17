Россияне пошли на уступки относительно всех 5 регионов Украины — Виткофф
Категория
Политика
Дата публикации

Россияне пошли на уступки относительно всех 5 регионов Украины — Виткофф

Виткофф раскрыл новые подробности переговоров с Россией
Источник:  CNN

Спецпосланник президента США Стив Виткофф утверждает, что власти России пошли на некоторые уступки по всем пяти регионам Украины, где находятся их войска, однако он не уточнил о каких именно уступках идет речь.

Главные тезисы

  • Команда Трампа уверяет, что смогла заставить Путина отчасти изменить свою позицию.
  • Кроме того, диктатор обещает больше не начинать новые войны против своих соседей.

Виткофф раскрыл новые подробности переговоров с Россией

По словам соратника Трампа, одной из главных тем переговоров были гарантии безопасности для Украины:

Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал революционными.

Как отметил американский чиновник, речь идет о защите по образцу "статьи 5" НАТО от потенциального вторжения России.

Стив Виткофф четко дал понять, что российский диктатор также согласился на "законодательное закрепление" со стороны России не будет больше вторжений на любую другую территорию, в Украине или в Европе в рамках потенциального мирного соглашения.

Более того, он утверждает, что Путин пошел на уступки относительно своего требования об "обмене территориями" с Украиной во время встречи с Трампом на Аляске:

Россияне пошли на некоторые уступки по всем пяти регионам.

Виткофф не захотел раскрывать конкретные подробности, однако озвучил предположение, что Москва рассматривает "обмен территориями" на текущих линиях фронта, а не на административных границах — по крайней мере, некоторых из пяти регионов.

