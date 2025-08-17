Путин предложил Трампу нового "гаранта безопасности" для Украины
Путин предложил Трампу нового "гаранта безопасности" для Украины

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом якобы поддержал идею гарантий безопасности для Украины. Более того, он цинично предложил Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

Главные тезисы

  • Путин пытается навязывать Украине свои условия с помощью Трампа.
  • Киев рассчитывает на гарантии безопасности конкретно от США.

Что Путин тайно предложил Трампу

Как утверждают инсайдеры, нелегитимный президент России действительно заявил своему американскому коллеге, что настроен обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины.

Но он назвал Китай одним из возможных гарантов, что, вероятно, означает, что он выступит против создания сил безопасности, в состав которых войдут войска государств НАТО, — отмечают журналисты.

Все это происходит на фоне того, что Киев и его союзники в Европе обсуждают идею создания Коалиции решительных.

Именно она должна поддержать Украину, чтобы предотвратить новое потенциальное вторжение России.

Инсайдер журналистов в украинской власти сообщил, что команда Владимира Зеленского была полна надежды после того, что Дональд Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины в телефонном разговоре после саммита с Путиным.

По словам самого Зеленского, никто до сих пор не знает, о чем на самом деле договаривались президента США и российский диктатор на Аляске.

