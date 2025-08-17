Путін запропонував Трампу нового "гаранта безпеки" для України
Путін запропонував Трампу нового "гаранта безпеки" для України

Путін
Джерело:  Axios

Згідно з даними видання Axios, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом нібито підтримав ідею гарантій безпеки для України. Ба більше, він цинічно запропонував Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Головні тези:

  • Путін намагається нав'язувати Україні свої умови за допомогою Трампа.
  • Київ розраховує на гарантії безпеки для від США.

Що Путін таємно запропонував Трампу

Як стверджують інсайдери, нелегітимний президент Росії дійсно заявив своєму американському колезі, що налаштований обговорити питання гарантій безпеки для України.

Але він назвав Китай одним із можливих гарантів, що, ймовірно, означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО, — наголошують журналісти.

Усе це відбувається на тлі того, що Київ та його союзники у Європі обговорюють ідею створення "Коаліції рішучих".

Саме вона повинна підтримати Україну, щоб запобігти новому потенційному вторгненню Росії.

Інсайдер журналістів в український владі повідомив, що команда Володимира Зеленського була сповнена надії після того, що Дональд Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України в телефонній розмові після саміту з Путіним.

За словами самого Зеленського, ніхто досі не знає, про що насправді домовлялися президента США та російський диктатор на Алясці.

