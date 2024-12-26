Следующий президент США Дональд Трамп не перестает удивлять провокационными заявлениями о присоединении к США суверенных территорий других государств, среди прочего он предлагает Канаде стать новым американским штатом и даже предложил кандидата на должность "губернатора".
Главные тезисы
- Дональд Трамп предлагает Канаде стать 51-м штатом США и предлагает легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки стать “губернатором” Канады в составе США.
- Канадцы возмущены и недоумевают от предложения Трампа о присоединении страны к США, несмотря на обещания существенного понижения налогов и других преимуществ.
- Трамп также высказывает идею присоединения Гренландии к США, утверждая, что жители Гренландии желают присутствия американцев на острове.
- Трамп также заявляет о необходимости контроля США над Панамским каналом и высказывает обвинения в использовании канала военными из Китая.
Трамп предложил легендарному хоккеисту стать "губернатором" Канады в составе США
В частности, Трамп предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки сначала стать премьер-министром Канады, а затем губернатором после того, какая страна в виде штата якобы войдет в состав США.
При этом Трамп убеждает канадцев, что вхождение их страны в состав США позволит снизить их налоги на 60%.
63-летний канадец Гретцки является легендой НХЛ. В крутейшей хоккейной лиге мира он поиграл с 1979 по 1999 годы за Эдмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кингс, Сент-Луис Блюз и Нью-Йорк Кингз. Именно Уэйн является самым результативным игроком в истории НХЛ. На его счету 2857 набранных очков и 894 гола в 1487 матчах. В составе сборной Канады хоккеист отличился 26 голами в 55 матчах.
Что известно о предложении Трампа сделать Канаду 51-м штатом в составе США
В своем рождественском поздравлении американцев Трамп снова предложил идею включения Канады в состав США в виде 51-го штата.
При этом Трамп пообещал жителям Канады существенное понижение налогов.
Не забыл он также и собственных заявлений по поводу установления контроля США над Гренландией и Панамским каналом.
По словам Трампа, якобы Панамский канал начал использовать военные из Китая, а жители Гренландии хотят присутствия США на острове.
Следующий президент США заявил, что страна потеряла более 38 тыс. человек во время строительства Панамского канала и вкладывает миллиарды долларов в поддержку его инфраструктуры в то время, как его "незаконно эксплуатируют замечательные солдаты Китая".
При этом он также безосновательно заявляет, что жители Гренландии якобы желают присутствия США на острове.
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