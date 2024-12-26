Трамп уже нашел кандидата на пост "губернатора" Канады
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп уже нашел кандидата на пост "губернатора" Канады

Дональд Трамп
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Источник:  The New York Post

Следующий президент США Дональд Трамп не перестает удивлять провокационными заявлениями о присоединении к США суверенных территорий других государств, среди прочего он предлагает Канаде стать новым американским штатом и даже предложил кандидата на должность "губернатора".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп предлагает Канаде стать 51-м штатом США и предлагает легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки стать “губернатором” Канады в составе США.
  • Канадцы возмущены и недоумевают от предложения Трампа о присоединении страны к США, несмотря на обещания существенного понижения налогов и других преимуществ.
  • Трамп также высказывает идею присоединения Гренландии к США, утверждая, что жители Гренландии желают присутствия американцев на острове.
  • Трамп также заявляет о необходимости контроля США над Панамским каналом и высказывает обвинения в использовании канала военными из Китая.

Трамп предложил легендарному хоккеисту стать "губернатором" Канады в составе США

В частности, Трамп предложил легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки сначала стать премьер-министром Канады, а затем губернатором после того, какая страна в виде штата якобы войдет в состав США.

Я только что встретился с Уэйном Гретцки, "Великим", как его называют в хоккейных кругах. Почему бы ему не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро станет постом губернатора Канады? Он легко выигрывает, даже не нужно было вести избирательную кампанию. Он не был заинтересован, но я считаю, что канадцы должны начать движение "Задрафтуйте Уэйна Грецки". За этим было бы интересно наблюдать, — заявляет Трамп в собственных соцсетях.

Трамп предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки стать "губернатором" Канады в составе США
Уэйн Гретцки

При этом Трамп убеждает канадцев, что вхождение их страны в состав США позволит снизить их налоги на 60%.

63-летний канадец Гретцки является легендой НХЛ. В крутейшей хоккейной лиге мира он поиграл с 1979 по 1999 годы за Эдмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кингс, Сент-Луис Блюз и Нью-Йорк Кингз. Именно Уэйн является самым результативным игроком в истории НХЛ. На его счету 2857 набранных очков и 894 гола в 1487 матчах. В составе сборной Канады хоккеист отличился 26 голами в 55 матчах.

Что известно о предложении Трампа сделать Канаду 51-м штатом в составе США

В своем рождественском поздравлении американцев Трамп снова предложил идею включения Канады в состав США в виде 51-го штата.

При этом Трамп пообещал жителям Канады существенное понижение налогов.

Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги сократятся более чем на 60%, бизнес удвоится, а защита в военном плане будет на уровне, которого нет ни у одной другой страны, — заявляет Трамп.

Не забыл он также и собственных заявлений по поводу установления контроля США над Гренландией и Панамским каналом.

По словам Трампа, якобы Панамский канал начал использовать военные из Китая, а жители Гренландии хотят присутствия США на острове.

Следующий президент США заявил, что страна потеряла более 38 тыс. человек во время строительства Панамского канала и вкладывает миллиарды долларов в поддержку его инфраструктуры в то время, как его "незаконно эксплуатируют замечательные солдаты Китая".

При этом он также безосновательно заявляет, что жители Гренландии якобы желают присутствия США на острове.

Они хотят, чтобы США были там, и мы будем, — дерзко заявил Трамп.

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