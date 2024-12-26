Наступний президент США Дональд Трамп не перестає дивувати провокативними заявами про приєднання до США суверенних територій інших держав, серед іншого, він пропонує Канаді стати новим американським штатом і навіть запропонував кандидата на посаду “губернатора”.
Головні тези:
- Трамп запропонував Вейну Грецкі стати “губернатором” Канади у складі США, що викликає обурення та подив у канадців.
- Президент США продовжує пропагувати ідею приєднання Канади та Гренландії до США, обіцяючи жителям значне зниження податків та інші переваги.
Трамп запропонував легендарному хокеїсту стати “губернатором” Канади у складі США
Зокрема, Трамп запропонував легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецкі спочатку стати прем’єр-міністром Канади, а потім губернатором після того, яка країна у вигляді штату нібито увійде до складу США .
При цьому Трамп переконує канадців, що входження їх країни у склад США дозволить зменшити їх податки на 60%.
63-річний канадець Грецкі є легендою НХЛ. В найкрутішій хокейній лізі світу він пограв з 1979 по 1999 роки за Едмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кінгс, Сент-Луїс Блюз та Нью-Йорк Кінгз. Саме Вейн є найрезультативнішим гравцем в історії НХЛ. На його рахунку 2857 набраних очок та 894 голи у 1487 матчах. У складі збірної Канади хокеїст відзначився 26 голами у 55-ти матчах.
Що відомо про пропозицію Трампа зробити Канаду 51-м штатом у складі США
У своєму різдвяному привітанні американців Трамп знову запропонував ідею включення Канади до складу США у вигляді 51-го штату.
При цьому Трамп пообіцяв жителям Канади суттєве зниження податків.
Не забув він також і власних заяв стосовно встановлення контролю США над Гренландією та Панамським каналом.
За словами Трампа, нібито Панамський канал почали використовувати військові з Китаю, а жителі Гренландії хочуть присутності США на острові.
Наступний президент США заявив, що країна втратила понад 38 тис осіб під час будівництва Панамського каналу і вкладає мільярди доларів на підтримку його інфраструктури у той час, як його “незаконно експлуатують чудові солдати Китаю”.
При цьому він також безпідставно заявляє, що жителі Гренландії нібито хочуть присутності США на острові.
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