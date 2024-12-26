Трамп вже знайшов кандидата на пост "губернатора" Канади
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Трамп вже знайшов кандидата на пост "губернатора" Канади

Дональд Трамп
Джерело:  The New York Post

Наступний президент США Дональд Трамп не перестає дивувати провокативними заявами про приєднання до США суверенних територій інших держав, серед іншого, він пропонує Канаді стати новим американським штатом і навіть запропонував кандидата на посаду “губернатора”. 

Головні тези:

  • Трамп запропонував Вейну Грецкі стати “губернатором” Канади у складі США, що викликає обурення та подив у канадців.
  • Президент США продовжує пропагувати ідею приєднання Канади та Гренландії до США, обіцяючи жителям значне зниження податків та інші переваги.

Трамп запропонував легендарному хокеїсту стати “губернатором” Канади у складі США

Зокрема, Трамп запропонував легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецкі спочатку стати прем’єр-міністром Канади, а потім губернатором після того, яка країна у вигляді штату нібито увійде до складу США .

Я щойно зустрівся з Вейном Грецкі, "Великим", як його називають у хокейних колах. Чому б йому не балотуватися на пост прем’єр-міністра Канади, який скоро стане постом губернатора Канади? Він легко виграє, навіть не потрібно було б вести виборчу кампанію. Він не був зацікавлений, але я вважаю, що канадці повинні започаткувати рух "Задрафтуйте Вейна Грецкі". За цим було би цікаво спостерігати, — заявляє Трамп у власних соцмережах.

Трамп запропонував легендарному хокеїсту Вейну Грецкі стати “губернатором” Канади у складі США
Вейн Грецкі

При цьому Трамп переконує канадців, що входження їх країни у склад США дозволить зменшити їх податки на 60%.

63-річний канадець Грецкі є легендою НХЛ. В найкрутішій хокейній лізі світу він пограв з 1979 по 1999 роки за Едмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кінгс, Сент-Луїс Блюз та Нью-Йорк Кінгз. Саме Вейн є найрезультативнішим гравцем в історії НХЛ. На його рахунку 2857 набраних очок та 894 голи у 1487 матчах. У складі збірної Канади хокеїст відзначився 26 голами у 55-ти матчах.

Що відомо про пропозицію Трампа зробити Канаду 51-м штатом у складі США

У своєму різдвяному привітанні американців Трамп знову запропонував ідею включення Канади до складу США у вигляді 51-го штату.

При цьому Трамп пообіцяв жителям Канади суттєве зниження податків.

Якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротяться більш ніж на 60%, бізнес подвоїться, а захист у військовому плані буде на рівні, якого немає в жодної іншої країни, — заявляє Трамп.

Не забув він також і власних заяв стосовно встановлення контролю США над Гренландією та Панамським каналом.

За словами Трампа, нібито Панамський канал почали використовувати військові з Китаю, а жителі Гренландії хочуть присутності США на острові.

Наступний президент США заявив, що країна втратила понад 38 тис осіб під час будівництва Панамського каналу і вкладає мільярди доларів на підтримку його інфраструктури у той час, як його “незаконно експлуатують чудові солдати Китаю”.

При цьому він також безпідставно заявляє, що жителі Гренландії нібито хочуть присутності США на острові.

Вони хочуть, щоб США були там, і ми будемо, — зухвало заявив Трамп.

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