Наступний президент США Дональд Трамп не перестає дивувати провокативними заявами про приєднання до США суверенних територій інших держав, серед іншого, він пропонує Канаді стати новим американським штатом і навіть запропонував кандидата на посаду “губернатора”.

Трамп запропонував легендарному хокеїсту стати “губернатором” Канади у складі США

Зокрема, Трамп запропонував легендарному канадському хокеїсту Вейну Грецкі спочатку стати прем’єр-міністром Канади, а потім губернатором після того, яка країна у вигляді штату нібито увійде до складу США .

Я щойно зустрівся з Вейном Грецкі, "Великим", як його називають у хокейних колах. Чому б йому не балотуватися на пост прем’єр-міністра Канади, який скоро стане постом губернатора Канади? Він легко виграє, навіть не потрібно було б вести виборчу кампанію. Він не був зацікавлений, але я вважаю, що канадці повинні започаткувати рух "Задрафтуйте Вейна Грецкі". За цим було би цікаво спостерігати, — заявляє Трамп у власних соцмережах. Поширити

Вейн Грецкі

При цьому Трамп переконує канадців, що входження їх країни у склад США дозволить зменшити їх податки на 60%.

63-річний канадець Грецкі є легендою НХЛ. В найкрутішій хокейній лізі світу він пограв з 1979 по 1999 роки за Едмонтон Ойлерс, Лос Анджелес Кінгс, Сент-Луїс Блюз та Нью-Йорк Кінгз. Саме Вейн є найрезультативнішим гравцем в історії НХЛ. На його рахунку 2857 набраних очок та 894 голи у 1487 матчах. У складі збірної Канади хокеїст відзначився 26 голами у 55-ти матчах.

Що відомо про пропозицію Трампа зробити Канаду 51-м штатом у складі США

У своєму різдвяному привітанні американців Трамп знову запропонував ідею включення Канади до складу США у вигляді 51-го штату.

При цьому Трамп пообіцяв жителям Канади суттєве зниження податків.

Якщо Канада стане нашим 51-м штатом, їхні податки скоротяться більш ніж на 60%, бізнес подвоїться, а захист у військовому плані буде на рівні, якого немає в жодної іншої країни, — заявляє Трамп. Поширити

Не забув він також і власних заяв стосовно встановлення контролю США над Гренландією та Панамським каналом.

За словами Трампа, нібито Панамський канал почали використовувати військові з Китаю, а жителі Гренландії хочуть присутності США на острові.

Наступний президент США заявив, що країна втратила понад 38 тис осіб під час будівництва Панамського каналу і вкладає мільярди доларів на підтримку його інфраструктури у той час, як його “незаконно експлуатують чудові солдати Китаю”.

При цьому він також безпідставно заявляє, що жителі Гренландії нібито хочуть присутності США на острові.