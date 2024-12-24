Трамп зробив неоднозначну заяву щодо смертної кари в США
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Трамп зробив неоднозначну заяву щодо смертної кари в США

Трамп
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Джерело:  online.ua

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив 24 грудня, що його Міністерство юстиції домагатиметься застосування смертної кари проти «убивць і монстрів».

Головні тези:

  • Трамп планує використовувати смертну кару для захисту американських сімей та дітей від злочинців.
  • Заява президента викликала хвилю неоднозначних реакцій у суспільстві.
  • Повернення контролю над Панамським каналом може стати предметом міжнародного конфлікту.
  • Можливе скасування мораторію на федеральні страти під керівництвом Трампа викликає обговорення про етичний аспект смертної кари.
  • Рішення, прийняте новою адміністрацією США, може мати вагомі наслідки як внутрішньополітичні, так і міжнародні.

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо смертної кари в США

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Одразу після моєї інавгурації я доручу Міністерству юстиції рішуче домагатися смертної кари, щоби захистити американські сім’ї та дітей від ґвалтівників, убивць і монстрів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новообраний президент США

Він також заявив, що Америка «знову стане країною закону та порядку».

Свій допис Трамп розмістив після того, як напередодні чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що пом’якшив вироки зі страти до довічного ув’язнення 37 із 40 ув’язнених у федеральних камерах смертників.

Байден не помилував лише трьох злочинців, які вчинили масові вбивства на марафоні в Бостоні, в церкві й синагозі.

У своїй заяві Байден зазначив, що пом’якшує вироки частково. Він зауважив, що нова адміністрація Трампа може скасувати мораторій на федеральні страти, які діють у період президентства Джо Байдена — за винятком тих, що пов’язані з тероризмом і вбивствами на ґрунті ненависті.

Трамп почав погрожувати Панамі

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за користування Панамським каналом. На цьому тлі він пригрозив повернути канал під контроль Штатів.

Що важливо розуміти, США значною мірою побудували канал і десятиліттями керували територією навколо проходу.

Однак ще чверть століття тому американський уряд повністю передав контроль над каналом Панамі після періоду спільного адміністрування.

На переконання Дональда Трампа, плата, яку стягує Панама, “є безглуздою, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку США надали Панамі".

Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і без питань.

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