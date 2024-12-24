Новообраний президент США Дональд Трамп заявив 24 грудня, що його Міністерство юстиції домагатиметься застосування смертної кари проти «убивць і монстрів».

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо смертної кари в США

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Одразу після моєї інавгурації я доручу Міністерству юстиції рішуче домагатися смертної кари, щоби захистити американські сім’ї та дітей від ґвалтівників, убивць і монстрів. Дональд Трамп Новообраний президент США

Він також заявив, що Америка «знову стане країною закону та порядку».

As soon as I am inaugurated, I will direct the Justice Department to vigorously pursue the death penalty to protect American families and children from violent rapists, murderers, and monsters. We will be a Nation of Law and Order again!



Donald Trump Truth Social 10:07 AM EST… pic.twitter.com/jpvuY8eRJS — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 24, 2024

Свій допис Трамп розмістив після того, як напередодні чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що пом’якшив вироки зі страти до довічного ув’язнення 37 із 40 ув’язнених у федеральних камерах смертників.

Байден не помилував лише трьох злочинців, які вчинили масові вбивства на марафоні в Бостоні, в церкві й синагозі.

У своїй заяві Байден зазначив, що пом’якшує вироки частково. Він зауважив, що нова адміністрація Трампа може скасувати мораторій на федеральні страти, які діють у період президентства Джо Байдена — за винятком тих, що пов’язані з тероризмом і вбивствами на ґрунті ненависті.

Трамп почав погрожувати Панамі

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за користування Панамським каналом. На цьому тлі він пригрозив повернути канал під контроль Штатів.

Що важливо розуміти, США значною мірою побудували канал і десятиліттями керували територією навколо проходу.

Однак ще чверть століття тому американський уряд повністю передав контроль над каналом Панамі після періоду спільного адміністрування.

На переконання Дональда Трампа, плата, яку стягує Панама, “є безглуздою, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку США надали Панамі".