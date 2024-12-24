Трамп сделал неоднозначное заявление о смертной казни в США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп сделал неоднозначное заявление о смертной казни в США

Трамп
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Источник:  online.ua

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил 24 декабря, что его Министерство юстиции будет добиваться применения смертной казни против "убийц и монстров".

Главные тезисы

  • Трамп обещает использовать смертную казнь для борьбы с преступниками и защиты американских семей и детей.
  • Обсуждения нравственной стороны смертной казни возросли в связи с возможной отменой моратория на федеральные казни под руководством Трампа.

Трамп сделал неоднозначное заявление о смертной казни в США

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Сразу после моей инаугурации я поручу Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от насильников, убийц и монстров.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

Он также заявил, что Америка «опять станет страной закона и порядка».

Свое сообщение Трамп разместил после того, как накануне действующий президент США Джо Байден официально объявил, что смягчил приговоры по казни до пожизненного заключения 37 из 40 заключенных в федеральных камерах смертников.

Байден не помиловал только троих преступников, совершивших массовые убийства на марафоне в Бостоне, церкви и синагоге.

В своем заявлении Байден указал, что смягчает приговоры частично. Он отметил, что новая администрация Трампа может отменить мораторий на федеральные казни, действующие в период президентства Джо Байдена, за исключением тех, что связаны с терроризмом и убийствами на почве ненависти.

Трамп начал угрожать Панаме

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Панаму в том, что она взимает чрезмерную плату за пользование Панамским каналом. На этом фоне он пригрозил вернуть канал под контроль Штатов.

Что важно понимать, что США в значительной степени построили канал и десятилетиями управляли территорией вокруг прохода.

Однако еще четверть века назад американское правительство полностью передало контроль над каналом Панамы после периода совместного администрирования.

По убеждению Дональда Трампа, плата, взимаемая Панамой, “бессмысленна, особенно учитывая чрезвычайную щедрость, которую США придали Панаме”.

Если принципы как моральные, так и юридические этого великодушного жеста дарования не будут соблюдены, то мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов.

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