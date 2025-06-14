Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте и сувенирах
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте и сувенирах

Трамп
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп задекларировал доход более сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, духов и книг, в том числе Библий.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп задекларировал доход более 1,6 млрд долл от различных источников, включая криптовалюту, бизнес в сфере недвижимости и продажу сувениров.
  • Трамп имеет значительные активы в компаниях Truth Social, World Liberty Financial, получая доход от продажи именных часов, Библии и криптовалюты.
  • Финансовая декларация привлекла внимание к конфликту интересов, так как доходы от бизнеса, переданного в траст его детьми, все еще поступают президенту.

Трамп зарабатывает на продаже именных часов и Библий

Об этом говорится в финансовой декларации президента.

В общей сложности, по подсчетам Reuters, американский президент сообщил об активах на сумму не менее 1,6 млрд дол.

Хотя Трамп заявил, что передал свои бизнесы в траст, которым руководят его дети, обнародованные данные показывают, что доходы из этих источников все равно поступают президенту, что дало повод для обвинений в конфликте интересов.

Например, некоторые из его бизнесов в таких областях, как криптовалюта, выиграют от изменений в политике США под его руководством.

Финансовая декларация была подписана 13 июня и не содержала информации о охватываемом периодом.

Только одна мем-монета, выпущенная президентом в начале этого года — $TRUMP — принесла примерно 320 млн долл. комиссионных, хотя публично неизвестно, как эта сумма была распределена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами.

Кроме комиссий по мем-монету, семья Трампа заработала более 400 млн долл. от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании.

В своих декларациях Трамп указал 57,35 млн долл. от продажи токенов World Liberty.

Состояние Трампа охватывает также значительную долю в компании Trump Media & Technology Group (DJT.O) — владеющей соцсетью Truth Social.

Кроме активов и доходов от своих бизнес-проектов, президент задекларировал не менее 12 млн долл. дохода, включая проценты и дивиденды, от пассивных инвестиций на общую сумму не менее 211 млн долл.

Раскрытая информация показала доходы от разных активов, включая недвижимость Трампа во Флориде. Согласно представленным документам, три гольф-курорта Трампа в этом штате — Jupiter, Doral и West Palm Beach — а также его частный клуб Mar-a-Lago, расположенный неподалеку, принесли по меньшей мере 217,7 млн долл. дохода.

Trump National Doral, крупный гольф-центр в районе Майами был крупнейшим источником дохода семьи Трампа — 110,4 млн дол.

Трамп также получил роялти от различных сделок — 1,3 млн долл. от Greenwood Bible (на вебсайте издания указано, что это "единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом"); 2,8 млн долл. от Trump Watches и 2,5 млн долл. от Trump Sneakers and Fragrances.

Трамп указал 1,16 млн долл. дохода от своих NFT — цифровых коллекционных карт со своим изображением, — тогда как первая леди Мелания Трамп заработала около 216 700 долл. от лицензионных платежей за собственную коллекцию NFT.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Иран бросил публичный вызов Трампу
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина похвастались "полезным" разговором с Трампом — о чем говорили
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"No kings". В США проходят общенациональные протесты против политики Трампа — видео
протесты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?