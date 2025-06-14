Трамп заработал миллионы долларов на криптовалюте и сувенирах

Президент США Дональд Трамп задекларировал доход более сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, духов и книг, в том числе Библий.

Трамп зарабатывает на продаже именных часов и Библий

Об этом говорится в финансовой декларации президента.

В общей сложности, по подсчетам Reuters, американский президент сообщил об активах на сумму не менее 1,6 млрд дол.

Хотя Трамп заявил, что передал свои бизнесы в траст, которым руководят его дети, обнародованные данные показывают, что доходы из этих источников все равно поступают президенту, что дало повод для обвинений в конфликте интересов.

Например, некоторые из его бизнесов в таких областях, как криптовалюта, выиграют от изменений в политике США под его руководством.

Финансовая декларация была подписана 13 июня и не содержала информации о охватываемом периодом.

Только одна мем-монета, выпущенная президентом в начале этого года — $TRUMP — принесла примерно 320 млн долл. комиссионных, хотя публично неизвестно, как эта сумма была распределена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами. Поделиться

Кроме комиссий по мем-монету, семья Трампа заработала более 400 млн долл. от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании.

В своих декларациях Трамп указал 57,35 млн долл. от продажи токенов World Liberty.

Состояние Трампа охватывает также значительную долю в компании Trump Media & Technology Group (DJT.O) — владеющей соцсетью Truth Social.

Кроме активов и доходов от своих бизнес-проектов, президент задекларировал не менее 12 млн долл. дохода, включая проценты и дивиденды, от пассивных инвестиций на общую сумму не менее 211 млн долл.

Раскрытая информация показала доходы от разных активов, включая недвижимость Трампа во Флориде. Согласно представленным документам, три гольф-курорта Трампа в этом штате — Jupiter, Doral и West Palm Beach — а также его частный клуб Mar-a-Lago, расположенный неподалеку, принесли по меньшей мере 217,7 млн долл. дохода.

Trump National Doral, крупный гольф-центр в районе Майами был крупнейшим источником дохода семьи Трампа — 110,4 млн дол.

Трамп также получил роялти от различных сделок — 1,3 млн долл. от Greenwood Bible (на вебсайте издания указано, что это "единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом"); 2,8 млн долл. от Trump Watches и 2,5 млн долл. от Trump Sneakers and Fragrances.