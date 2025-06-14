Трамп заробив мільйони доларів на криптовалюті та сувенірах

Президент США Дональд Трамп задекларував дохід у понад сотні мільйонів доларів від криптовалюти, бізнесу у сфері нерухомості та продажу сувенірної продукції: кросівок, іменних годинників, парфумів та книг, в тому числі Біблій.

Трамп заробляє на продажу іменних годинників і Біблій

Про це йдеться у фінансовій декларації президента.

Загалом, за підрахунками Reuters, американський президент повідомив про активи на суму не менше 1,6 млрд дол.

Хоча Трамп заявив, що передав свої бізнеси в траст, яким керують його діти, оприлюднені дані показують, що доходи з цих джерел все одно надходять до президента, що дало привід для звинувачень у конфлікті інтересів.

Наприклад, деякі з його бізнесів у таких сферах, як криптовалюта, виграють від змін у політиці США під його керівництвом.

Фінансова декларація була підписана 13 червня і не містила інформації про період, який вона охоплює.

Тільки одна мем-монета, випущена президентом на початку цього року — $TRUMP — принесла приблизно 320 млн дол комісійних, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між контрольованою Трампом організацією та її партнерами. Поширити

Окрім комісій за мем-монету, сім'я Трампа заробила понад 400 млн дол від World Liberty Financial, децентралізованої фінансової компанії.

У своїх деклараціях Трамп вказав 57,35 млн дол від продажу токенів World Liberty.

Статки Трампа охоплюють також значну частку у компанії Trump Media & Technology Group (DJT.O) — яка володіє соцмережею Truth Social.

Крім активів і доходів від своїх бізнес-проєктів, президент задекларував щонайменше 12 млн дол доходу, включаючи відсотки та дивіденди, від пасивних інвестицій на загальну суму щонайменше 211 млн дол.

Розкрита інформація показала доходи від різних активів, включаючи нерухомість Трампа у Флориді. Згідно з поданими документами, три гольф-курорти Трампа в цьому штаті — Jupiter, Doral і West Palm Beach — а також його приватний клуб Mar-a-Lago, розташований неподалік, принесли щонайменше 217,7 млн дол доходу.

Trump National Doral, великий гольф-центр в районі Маямі був найбільшим джерелом доходу сім'ї Трампа — 110,4 млн дол.

Трамп також отримав роялті від різних угод — 1,3 млн дол від Greenwood Bible (на вебсайті видання зазначено, що це "єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом і президентом Трампом"); 2,8 млн дол від Trump Watches і 2,5 млн дол від Trump Sneakers and Fragrances.