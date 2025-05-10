"Требуем от России полного прекращения огня". Зеленский обнародовал заявление "Коалиции желающих"

10 мая в Киеве прошла встреча лидеров стран Коалиции желающих. По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться в понедельник, 12 мая.

Зеленский обнародовал заявление "Коалиции желающих"

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи Коалиции желающих.

Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в США. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим в воздухе, море и на суше. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что мониторинг прекращения огня будет обеспечен в координации с США. По его словам, прекращение огня должно продолжаться именно 30 дней, чтобы "дать реальный шанс дипломатии". В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Мы приветствуем, что требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддерживают все не только страны Европы, но и США, которые предложили это первыми, кстати, еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии. Мы договорились, что четким приоритетом является укрепление сил обороны и безопасности Украины как главная гарантия суверенитета и безопасности Украины. Ключевым элементом гарантии безопасности должен стать контингент поддержки.

В то же время он акцентировал, что если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть усилены санкции против энергетического сектора и банковской системы РФ.