"Потеряем прифронтовые города". Зеленский отверг идею буферной зоны с обеих сторон при перемирии
Категория
Украина
Дата публикации

"Потеряем прифронтовые города". Зеленский отверг идею буферной зоны с обеих сторон при перемирии

Херсон
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Источник:  РБК Украина

Идея создания буферной зоны на 15 км по обе стороны линии фронта в Украине может быть опасной. В частности, это может привести к потере контроля над городами.

Главные тезисы

  • Идея создания буферной зоны на 15 км в Украине может привести к потере контроля над прифронтовыми городами, что стало основным аргументом против этой инициативы.
  • Президент Зеленский отверг идею буферной зоны, пояснив, что официально такое предложение Украине не поступало, и подчеркнув сложности и опасности ее реализации.

Потеряем Херсон и Покровск: Зеленский отверг идею буферной зоны

Об этом президент заявил на пресс-конференции после встречи "Коалиции решительных".

По словам Зеленского, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал "от разных людей, от разных разведок". Однако он отметил, что официально Украине никто такого не предлагал.

Как саперы: все ищут какие-нибудь возможности, который еще с нами эксперимент провести.

В то же время он заметил, что эта идея не очень жива.

Это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны — а почему по 15?.. И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, в этом вопросе возникает много сложностей. Он вспомнил, что на Украину летели ракеты и с территории Беларуси, а значит, на 15 км вглубь белорусской границы, по соответствующей логике, тоже нужно создавать ДМЗ.

Кроме того, дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с Херсоном? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне — у нас не будет Херсона.

Он добавил, что аналогичная ситуация, в том числе, и с Покровском и другими прифронтовыми городами.

Иллюзий, что нарушений сизфаер не будет — иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея (по разведению войск, — ред.) на сегодняшний день не жива.

Напомним, что на днях спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать Украина и Россия.

По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 км от нынешней линии столкновения с обеих сторон, что позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

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