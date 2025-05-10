"Потеряем прифронтовые города". Зеленский отверг идею буферной зоны с обеих сторон при перемирии

Идея создания буферной зоны на 15 км по обе стороны линии фронта в Украине может быть опасной. В частности, это может привести к потере контроля над городами.
Главные тезисы
- Идея создания буферной зоны на 15 км в Украине может привести к потере контроля над прифронтовыми городами, что стало основным аргументом против этой инициативы.
- Президент Зеленский отверг идею буферной зоны, пояснив, что официально такое предложение Украине не поступало, и подчеркнув сложности и опасности ее реализации.
Потеряем Херсон и Покровск: Зеленский отверг идею буферной зоны
Об этом президент заявил на пресс-конференции после встречи "Коалиции решительных".
По словам Зеленского, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал "от разных людей, от разных разведок". Однако он отметил, что официально Украине никто такого не предлагал.
Как саперы: все ищут какие-нибудь возможности, который еще с нами эксперимент провести.
В то же время он заметил, что эта идея не очень жива.
По словам президента, в этом вопросе возникает много сложностей. Он вспомнил, что на Украину летели ракеты и с территории Беларуси, а значит, на 15 км вглубь белорусской границы, по соответствующей логике, тоже нужно создавать ДМЗ.
Он добавил, что аналогичная ситуация, в том числе, и с Покровском и другими прифронтовыми городами.
Иллюзий, что нарушений сизфаер не будет — иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея (по разведению войск, — ред.) на сегодняшний день не жива.
Напомним, что на днях спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать Украина и Россия.
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