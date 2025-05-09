Зеленский принял новый пакет санкций против РФ — кто в списках

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ

Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также три компании из Ирана и Узбекистана и одна — из Китая (Гонконг).

В частности, под санкции попали:

Грант Акопов, руководитель группы крупных производств, инжиниринговых и консалтинговых структур, в частности по техническому перевооружению машиностроительных предприятий РФ и СНГ;

Петр Ващенко, гендиректор инженерного центра "Униматик", одного из крупнейших в РФ производителей и поставщиков металлообрабатывающих станков, инструментов;

Евгений Дудуев, руководитель предприятия "Волга станки";

Владислав Ивочкин, руководитель компании "ИПК "Финвал", которая перепродает возвращать "Вологодскому оптико-механическому заводу" для производства прицелов "Сосна-У" для танков "Прорыв".

Также санкции коснулись: