Зеленский принял новый пакет санкций против РФ — кто в списках
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский принял новый пакет санкций против РФ — кто в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.
  • Среди физических лиц, попавших под санкции, — руководители и работники компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом.
  • Санкции также затронули российские предприятия, такие как Грант Акопов, Петр Ващенко, Евгений Дудуев, Владислав Ивочкин и другие.

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ

Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также три компании из Ирана и Узбекистана и одна — из Китая (Гонконг).

В частности, под санкции попали:

  • Грант Акопов, руководитель группы крупных производств, инжиниринговых и консалтинговых структур, в частности по техническому перевооружению машиностроительных предприятий РФ и СНГ;

  • Петр Ващенко, гендиректор инженерного центра "Униматик", одного из крупнейших в РФ производителей и поставщиков металлообрабатывающих станков, инструментов;

  • Евгений Дудуев, руководитель предприятия "Волга станки";

  • Владислав Ивочкин, руководитель компании "ИПК "Финвал", которая перепродает возвращать "Вологодскому оптико-механическому заводу" для производства прицелов "Сосна-У" для танков "Прорыв".

Также санкции коснулись:

  • Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", работающее на российский ОПК;

  • производственного объединения "Форт";

  • научно-исследовательский институт технических систем "Синвент";

  • особого конструкторско-технологического бюро "Омега";

  • Самарского металлургического завода;

  • Всероссийский институт легких сплавов.

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