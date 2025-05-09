Зеленский принял новый пакет санкций против РФ — кто в списках

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.
- Среди физических лиц, попавших под санкции, — руководители и работники компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом.
- Санкции также затронули российские предприятия, такие как Грант Акопов, Петр Ващенко, Евгений Дудуев, Владислав Ивочкин и другие.
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ
Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также три компании из Ирана и Узбекистана и одна — из Китая (Гонконг).
В частности, под санкции попали:
Грант Акопов, руководитель группы крупных производств, инжиниринговых и консалтинговых структур, в частности по техническому перевооружению машиностроительных предприятий РФ и СНГ;
Петр Ващенко, гендиректор инженерного центра "Униматик", одного из крупнейших в РФ производителей и поставщиков металлообрабатывающих станков, инструментов;
Евгений Дудуев, руководитель предприятия "Волга станки";
Владислав Ивочкин, руководитель компании "ИПК "Финвал", которая перепродает возвращать "Вологодскому оптико-механическому заводу" для производства прицелов "Сосна-У" для танков "Прорыв".
Также санкции коснулись:
Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", работающее на российский ОПК;
производственного объединения "Форт";
научно-исследовательский институт технических систем "Синвент";
особого конструкторско-технологического бюро "Омега";
Самарского металлургического завода;
Всероссийский институт легких сплавов.
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