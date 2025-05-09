Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти РФ — хто у списках

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.

Зеленський увів у дію новий пакет санкцій проти РФ

Під санкції потрапили 58 фізичних осіб, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна — з Китаю (Гонконг).

Зокрема під санкції потрапили:

Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;

Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;

Євген Дудуєв, очільник підприємства "Волга станки";

Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".

Також санкції торкнулися: