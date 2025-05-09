Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти РФ — хто у списках

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський впровадив нові санкції проти Російської Федерації, охопивши 58 осіб та 74 компанії з різних країн.
- Список санкцій включає російських підприємців та компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, а також підприємства з Ірану, Узбекистану та Китаю.
- Серед осіб, які стали об'єктом санкцій, були керівники великих виробництв, інженерних структур та постачальники металообробних верстатів.
Зеленський увів у дію новий пакет санкцій проти РФ
Під санкції потрапили 58 фізичних осіб, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна — з Китаю (Гонконг).
Зокрема під санкції потрапили:
Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;
Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;
Євген Дудуєв, очільник підприємства "Волга станки";
Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".
Також санкції торкнулися:
Арзамаського дослідно-конструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК;
виробничого об'єднання "Форт";
науково-дослідного інституту технічних систем "Сінвент";
особливого конструкторсько-технологічного бюро "Омега";
Самарського металургійного заводу;
Всеросійського інституту легких сплавів.
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