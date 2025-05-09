Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти РФ — хто у списках
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив новий пакет санкцій проти РФ — хто у списках

Офіс Президента України
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський впровадив нові санкції проти Російської Федерації, охопивши 58 осіб та 74 компанії з різних країн.
  • Список санкцій включає російських підприємців та компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, а також підприємства з Ірану, Узбекистану та Китаю.
  • Серед осіб, які стали об'єктом санкцій, були керівники великих виробництв, інженерних структур та постачальники металообробних верстатів.

Зеленський увів у дію новий пакет санкцій проти РФ

Під санкції потрапили 58 фізичних осіб, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна — з Китаю (Гонконг).

Зокрема під санкції потрапили:

  • Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;

  • Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;

  • Євген Дудуєв, очільник підприємства "Волга станки";

  • Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".

Також санкції торкнулися:

  • Арзамаського дослідно-конструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК;

  • виробничого об'єднання "Форт";

  • науково-дослідного інституту технічних систем "Сінвент";

  • особливого конструкторсько-технологічного бюро "Омега";

  • Самарського металургійного заводу;

  • Всеросійського інституту легких сплавів.

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