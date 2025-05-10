"Втратимо прифронтові міста". Зеленський відкинув ідею буферної зони з обох боків при перемир'ї

Ідея створення буферної зони на 15 км з обох боків лінії фронту в Україні може бути небезпечною. Зокрема це може призвести до втрати контролю над містами.

Втратимо Херсон і Покровськ: Зеленський відкинув ідею буферної зони

Про це президент заявив на пресконференції після зустрічі "Коаліції рішучих".

За словами Зеленського, питання щодо демілітаризованої зони та розведення військ він чув "від різних людей, від різних розвідок". Однак, він зауважив, що офіційно Україні ніхто такого не пропонував.

Як сапери: всі шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести.

Водночас він зауважив, що ця ідея не дуже жива.

Це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони в обидва боки — а чому по 15?.. І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, в цьому питанні виникає багато складнощів. Він згадав, що на Україну летіли ракети й з території Білорусі, а отже виходить, що на 15 км вглиб білоруського кордону, за відповідною логікою, теж треба створювати ДМЗ.

Крім того, дальність сучасної артилерії та дронів суттєво перевищує 15 км. Навіть якщо ми будемо говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні — у нас не буде Херсона. Поширити

Він додав, що аналогічна ситуація зокрема і з Покровськом та іншими прифронтовими містами.

Ілюзій що порушень сізфаєр не буде — ілюзій немає, вони будуть. Але це дуже важливий крок. Якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому про це передчасно говорити. Ідея (щодо розведення військ, — ред.) на сьогодні не жива.

Нагадаємо, що днями спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку контролюватимуть Україна і Росія.