"Вимагаємо від Росії повного припинення вогню". Зеленський оприлюднив заяву "Коаліції охочих"

10 травня у Києві відбулася зустріч лідерів країн Коаліції охочих. За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися у понеділок, 12 травня

Зеленський оприлюднив заяву "Коаліції охочих"

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі Коаліції охочих.

Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає — без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Володимир Зеленський Президент України

Президент зауважив, що моніторинг припинення вогню буде забезпечено в координації зі США. За його словами, припинення вогню має тривати саме 30 днів, щоб "дати реальний шанс дипломатії". Упродовж цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.

Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі — не лише країни Європи, а й США, які запропонували це першими, до речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України, як головна гарантія суверенітету й безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки.

Водночас він акцентував: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи РФ.