"Вимагаємо від Росії повного припинення вогню". Зеленський оприлюднив заяву "Коаліції охочих"
Категорія
Україна
Дата публікації

"Вимагаємо від Росії повного припинення вогню". Зеленський оприлюднив заяву "Коаліції охочих"

Володимир Зеленський
Коаліція охочих

10 травня у Києві відбулася зустріч лідерів країн Коаліції охочих. За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися у понеділок, 12 травня

Головні тези:

  • Учасники зустрічі Коаліції охочих вимагають від Росії повного і безумовного припинення вогню в Україні на 30 днів.
  • Президент Зеленський заявив про необхідність моніторингу припинення вогню у співпраці зі США для забезпечення успішної дипломатії.
  • Важливим пріоритетом для держави є зміцнення сил оборони та безпеки для гарантування суверенітету.

Зеленський оприлюднив заяву "Коаліції охочих"

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі Коаліції охочих.

Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає — без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зауважив, що моніторинг припинення вогню буде забезпечено в координації зі США. За його словами, припинення вогню має тривати саме 30 днів, щоб "дати реальний шанс дипломатії". Упродовж цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.

Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі — не лише країни Європи, а й США, які запропонували це першими, до речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії. Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України, як головна гарантія суверенітету й безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки.

Водночас він акцентував: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи РФ.

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