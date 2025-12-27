Трейлер 4-го сезона "Бриджертонов" уже в сети — видео

29 января 2026 года на Netflix стартует четвертый сезон сериала "Бриджертоны". Уже сейчас зрители получили возможность насладиться трейлером, который частично раскрывает сюжет одной из самых ожидаемых премьер.
Главные тезисы
- Звезда поттерианы Кэти Леунг порадует фанатов актерской игрой в новом сезоне.
- Сюжет будет разворачиваться, словно в известной сказке о Золушке.
"Бриджертоны" снова возвращаются — чего ждать
Как утверждают создатели проекта, в центре сюжета нового сезона — бурная история любви Бенедикта Бриджертона.
Судьба столкнет его с девушкой по имени Софи Беккет на маскарадном балу.
Однако чуть позже герой узнает, что эта красавица на самом деле работает служанкой.
Стоит обратить внимание, что звезда "Гарри Поттера" Кэти Леунг также появится в новом сезоне.
Ей достанется роль леди Араминта Гао — мать двух дочерей, которые в этом сезоне дебютируют на брачном рынке.
