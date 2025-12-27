Трейлер 4-го сезона "Бриджертонов" уже в сети — видео

29 января 2026 года на Netflix стартует четвертый сезон сериала "Бриджертоны". Уже сейчас зрители получили возможность насладиться трейлером, который частично раскрывает сюжет одной из самых ожидаемых премьер.

"Бриджертоны" снова возвращаются — чего ждать

Как утверждают создатели проекта, в центре сюжета нового сезона — бурная история любви Бенедикта Бриджертона.

Судьба столкнет его с девушкой по имени Софи Беккет на маскарадном балу.

Однако чуть позже герой узнает, что эта красавица на самом деле работает служанкой.

Она — человек, который всегда думает на два-три шага вперед. Поэтому она удивит Бенедикта. Тема сезона — настоящая любовь, которая находится где-то посередине между фантазией и реальностью. Это столкновение классов ставит нам очень интересную задачу, — рассказали создатели сериала. Поделиться

Стоит обратить внимание, что звезда "Гарри Поттера" Кэти Леунг также появится в новом сезоне.

Ей достанется роль леди Араминта Гао — мать двух дочерей, которые в этом сезоне дебютируют на брачном рынке.