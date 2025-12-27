Трейлер 4-го сезона "Бриджертонов" уже в сети — видео
Трейлер 4-го сезона "Бриджертонов" уже в сети — видео

"Бриджертоны" снова возвращаются - чего ждать
29 января 2026 года на Netflix стартует четвертый сезон сериала "Бриджертоны". Уже сейчас зрители получили возможность насладиться трейлером, который частично раскрывает сюжет одной из самых ожидаемых премьер.

Главные тезисы

  • Звезда поттерианы Кэти Леунг порадует фанатов актерской игрой в новом сезоне.
  • Сюжет будет разворачиваться, словно в известной сказке о Золушке.

"Бриджертоны" снова возвращаются — чего ждать

Как утверждают создатели проекта, в центре сюжета нового сезона — бурная история любви Бенедикта Бриджертона.

Судьба столкнет его с девушкой по имени Софи Беккет на маскарадном балу.

Однако чуть позже герой узнает, что эта красавица на самом деле работает служанкой.

Она — человек, который всегда думает на два-три шага вперед. Поэтому она удивит Бенедикта. Тема сезона — настоящая любовь, которая находится где-то посередине между фантазией и реальностью. Это столкновение классов ставит нам очень интересную задачу, — рассказали создатели сериала.

Стоит обратить внимание, что звезда "Гарри Поттера" Кэти Леунг также появится в новом сезоне.

Ей достанется роль леди Араминта Гао — мать двух дочерей, которые в этом сезоне дебютируют на брачном рынке.

Также актеры Люк Ньютон и Никола Кофлан, история любви которых была в третьем сезоне, вернутся к своим ролям Колина и Пенелопы Бриджертон. Теперь они будут показаны как супруги, воспитывающие общего ребенка.

