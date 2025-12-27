Трейлер 4-го сезону "Бріджертонів" уже в мережі — відео

29 січня 2026 року на Netflix стартує четвертий сезон серіалу "Бріджертони". Уже зараз глядачі отримали змогу насолодитися трейлером, який частково розкриває сюжет однієї з найочікуваніших прем'єр.

"Бріджертони" знову повертаються — чого очікувати

Як стверджують творці проєкту, у центрі сюжету нового сезону — бурхлива історія кохання Бенедикта Бріджертона.

Доля зіштовхне його з дівчиною на ім'я Софі Беккет на маскарадному балу.

Проте трохи пізніше герой дізнається, що ця красуня насправді працює служницею.

Вона — людина, яка завжди думає на два-три кроки вперед. Тож вона точно здивує Бенедикта. Тема сезону — справжнє кохання, яке знаходиться десь посередині між фантазією та реальністю. Це зіткнення класів ставить нам дуже цікаву задачу, — розповіли творці серіалу. Поширити

Варто звернути увагу на те, що зірка "Гаррі Поттера" Кеті Леунг також з'явиться у новому сезоні стрічки.

Їй дістанеться роль леді Арамінту Гао — матір двох доньок, які цього сезону дебютують на шлюбному ринку.