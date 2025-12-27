Трейлер 4-го сезону "Бріджертонів" уже в мережі — відео

29 січня 2026 року на Netflix стартує четвертий сезон серіалу "Бріджертони". Уже зараз глядачі отримали змогу насолодитися трейлером, який частково розкриває сюжет однієї з найочікуваніших прем'єр.
Головні тези:
- Зірка поттеріани Кеті Леунг потішить фанатів акторською грою у новому сезоні.
- Сюжет буде розгортатися, немов у відомій казці про Попелюшку.
"Бріджертони" знову повертаються — чого очікувати
Як стверджують творці проєкту, у центрі сюжету нового сезону — бурхлива історія кохання Бенедикта Бріджертона.
Доля зіштовхне його з дівчиною на ім'я Софі Беккет на маскарадному балу.
Проте трохи пізніше герой дізнається, що ця красуня насправді працює служницею.
Варто звернути увагу на те, що зірка "Гаррі Поттера" Кеті Леунг також з'явиться у новому сезоні стрічки.
Їй дістанеться роль леді Арамінту Гао — матір двох доньок, які цього сезону дебютують на шлюбному ринку.
