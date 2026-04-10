Трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом заинтриговал киноманов — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Боевик "Мятеж" - о чем этот фильм
Читати українською
Источник:  online.ua

Фанаты голливудского актера Джейсона Стейтема наконец дождались нового боевика, главная роль в котором досталась их любимцу. Трейлер фильма "Мятеж" уже покоряет сеть.

Главные тезисы

  • Снял фильм французский режиссер и сценарист Жан Франсуа Рише.
  • Премьера состоится 21 августа 2026 года.

Боевик "Мятеж" — о чем этот фильм

Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер нового боевика, над созданием которого вместе работали США и Великобритания.

Сюжет фильма разворачивается вокруг экс-спецназовца и офицера Коула Рида, который теперь работает в частной охране.

Именно эта роль и досталась Джейсону Стейтему, который славится талантливой игрой в немалом количестве экшн-боевиков.

После того, как главного героя обвиняют в убийстве его друга — тайского миллиардера Тибу — он пытается отыскать настоящего убийцу.

Впоследствии Коул Рид осознает, что оказался в эпицентре международного сговора.

К актерскому касту также присоединились:

  • Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Анабель", "Мумия", сериал "Острые картузы"),

  • Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"),

  • Арнас Федаравичюс (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"),

  • Роланд Мюллер ("Бабочка", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.

Согласно последним данным, фильм выйдет на большие экраны 21 августа 2026 года.

Как зрители реагируют на трейлер фильма "Мятеж":

  • Не могу дождаться)) Уверен, что это будет кртуо));

  • Серьезно — интригует!;

  • Джейсон Стейтем — лучший;

  • Похоже будет весело и интересно;

  • Это лучшее, что произойдет этим летом.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли раскрыла неожиданный секрет своего успеха в Голливуде
Джоли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезду Голливуда Гвинет Пэлтроу уволили из-за скандального развода
Гвинет Пэлтроу решилась на откровенное признание

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?