Трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом заинтриговал киноманов — видео

Фанаты голливудского актера Джейсона Стейтема наконец дождались нового боевика, главная роль в котором досталась их любимцу. Трейлер фильма "Мятеж" уже покоряет сеть.

Боевик "Мятеж" — о чем этот фильм

Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер нового боевика, над созданием которого вместе работали США и Великобритания.

Сюжет фильма разворачивается вокруг экс-спецназовца и офицера Коула Рида, который теперь работает в частной охране.

Именно эта роль и досталась Джейсону Стейтему, который славится талантливой игрой в немалом количестве экшн-боевиков.

После того, как главного героя обвиняют в убийстве его друга — тайского миллиардера Тибу — он пытается отыскать настоящего убийцу.

Впоследствии Коул Рид осознает, что оказался в эпицентре международного сговора.

К актерскому касту также присоединились:

Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Анабель", "Мумия", сериал "Острые картузы"),

Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"),

Арнас Федаравичюс (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"),

Роланд Мюллер ("Бабочка", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.

Согласно последним данным, фильм выйдет на большие экраны 21 августа 2026 года.

Как зрители реагируют на трейлер фильма "Мятеж":