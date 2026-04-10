Трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом заинтриговал киноманов — видео

Фанаты голливудского актера Джейсона Стейтема наконец дождались нового боевика, главная роль в котором досталась их любимцу. Трейлер фильма "Мятеж" уже покоряет сеть.
Главные тезисы
- Снял фильм французский режиссер и сценарист Жан Франсуа Рише.
- Премьера состоится 21 августа 2026 года.
Боевик "Мятеж" — о чем этот фильм
Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый трейлер нового боевика, над созданием которого вместе работали США и Великобритания.
Сюжет фильма разворачивается вокруг экс-спецназовца и офицера Коула Рида, который теперь работает в частной охране.
Именно эта роль и досталась Джейсону Стейтему, который славится талантливой игрой в немалом количестве экшн-боевиков.
После того, как главного героя обвиняют в убийстве его друга — тайского миллиардера Тибу — он пытается отыскать настоящего убийцу.
Впоследствии Коул Рид осознает, что оказался в эпицентре международного сговора.
К актерскому касту также присоединились:
Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Анабель", "Мумия", сериал "Острые картузы"),
Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"),
Арнас Федаравичюс (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"),
Роланд Мюллер ("Бабочка", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.
Согласно последним данным, фильм выйдет на большие экраны 21 августа 2026 года.
Как зрители реагируют на трейлер фильма "Мятеж":
Не могу дождаться)) Уверен, что это будет кртуо));
Серьезно — интригует!;
Джейсон Стейтем — лучший;
Похоже будет весело и интересно;
Это лучшее, что произойдет этим летом.
Больше по теме
