Трейлер бойовика "Заколот" з Джейсоном Стейтемом заінтригував кіноманів — відео

Фанати голлівудського актора Джейсона Стейтема врешті-решт дочекалися нового бойовика, головна роль в якому дісталася їхньому улюбленцю. Трейлер фільму "Заколот" уже підкорює мережу.
Головні тези:
- Зняв фільм французький режисер і сценарист Жан-Франсуа Ріше.
- Прем'єра відбудеться уже 21 серпня 2026 року.
Бойовик "Заколот" — про що цей фільм
Кінокомпанія Lionsgate опублікувала перший трейлер нового бойовика, над створенням якого разом працювали США і Велика Британія.
Сюжет фільму розгортається навколо ексспецназівця та офіцера Коула Ріда, який тепер працює в приватній охороні.
Саме ця роль і дісталася Джейсону Стейтему, який славиться талановитою грою у чималій кількості екшн-бойовиків.
Після того, як головного героя звинувачують у вбивстві його друга — тайського мільярдера Тібу — він гамагається відшукати справжнього вбивцю.
Згодом Коул Рід усвідомлює, що опинився в епіцентрі міжнародної змови.
До акторського касту також приєдналися:
Аннабелль Волліс ("Люди Ікс: Перший клас", "Анабель", "Мумія", серіал "Гострі картузи"),
Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Гнів людський"),
Арнас Федаравічус (серіали "Останнє королівство", "Колесо часу", "Білий лотос"),
Роланд Мюллер ("Метелик", "Хмарочос", "Лицарі справедливості") та інші.
Згідно з останніми даними, фільм вийде на великі екрани 21 серпня 2026 року.
Як глядачі реагують на трейлер фільму “Заколот”:
Не можу дочекатися)) Впевнений, що це буде кртуо));
Серйозно — інтригує!;
Джейсон Стейтем — найкращий;
Схоже, буде весело та цікаво;
Це найкраще, що станеться цього літа.
