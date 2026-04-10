Трейлер бойовика "Заколот" з Джейсоном Стейтемом заінтригував кіноманів — відео

Бойовик "Заколот" — про що цей фільм

Кінокомпанія Lionsgate опублікувала перший трейлер нового бойовика, над створенням якого разом працювали США і Велика Британія.

Сюжет фільму розгортається навколо ексспецназівця та офіцера Коула Ріда, який тепер працює в приватній охороні.

Саме ця роль і дісталася Джейсону Стейтему, який славиться талановитою грою у чималій кількості екшн-бойовиків.

Після того, як головного героя звинувачують у вбивстві його друга — тайського мільярдера Тібу — він гамагається відшукати справжнього вбивцю.

Згодом Коул Рід усвідомлює, що опинився в епіцентрі міжнародної змови.

До акторського касту також приєдналися:

Аннабелль Волліс ("Люди Ікс: Перший клас", "Анабель", "Мумія", серіал "Гострі картузи"),

Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Гнів людський"),

Арнас Федаравічус (серіали "Останнє королівство", "Колесо часу", "Білий лотос"),

Роланд Мюллер ("Метелик", "Хмарочос", "Лицарі справедливості") та інші.

Згідно з останніми даними, фільм вийде на великі екрани 21 серпня 2026 року.

