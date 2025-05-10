Трейлер фильма "Долина Эхо" напугал зрителей — видео

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец-то представил первый трейлер долгожданного и жуткого триллера "Долина Эхо" (Echo Valley). Пользователи сети не скрывают, что он уже успел их напугать.

Почему стоит посмотреть триллер "Долина Эхо"

Украинские зрители смогут насладиться просмотром фильма уже 13 июня 2025 на Apple TV+.

Что важно понимать, режиссером стал Майкл Пирс, известный психологическим триллером "Зверь".

Именно он получил премию BAFTA 2019 как лучший британский дебют.

Это история о женщине по имени Кейт Гарретт, которая занимается дрессировкой лошадей на своей ферме в южной Пенсильвании, пытаясь справиться с личной трагедией.

Жизнь главной героини резко меняется, когда ее дочь Клэр возвращается домой, покрытая чужой кровью. Кейт должна быстро решить, на что она готова уйти, чтобы спасти дочь.

Актерский состав действительно впечатляет, ведь к работе над проектом присоединилась голливудская звезда Сидни Суини ("Проклятая дева", "Люблю тебя ненавидеть", "Мадам Паутина", сериал "Белый лотос"), а также Джулианна Мур ("Большой Лебалски", "Г").

Как зрители отреагировали на трейлер: