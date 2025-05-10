Трейлер фильма "Долина Эхо" напугал зрителей — видео

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец-то представил первый трейлер долгожданного и жуткого триллера "Долина Эхо" (Echo Valley). Пользователи сети не скрывают, что он уже успел их напугать.
Главные тезисы
- Режиссером стал легендарный Майкл Пирс – лауреат премии BAFTA.
- В этом фильме сыграли такие известные актрисы, как Сидни Суини и Джулианна Мур.
Почему стоит посмотреть триллер "Долина Эхо"
Украинские зрители смогут насладиться просмотром фильма уже 13 июня 2025 на Apple TV+.
Что важно понимать, режиссером стал Майкл Пирс, известный психологическим триллером "Зверь".
Именно он получил премию BAFTA 2019 как лучший британский дебют.
Это история о женщине по имени Кейт Гарретт, которая занимается дрессировкой лошадей на своей ферме в южной Пенсильвании, пытаясь справиться с личной трагедией.
Жизнь главной героини резко меняется, когда ее дочь Клэр возвращается домой, покрытая чужой кровью. Кейт должна быстро решить, на что она готова уйти, чтобы спасти дочь.
Актерский состав действительно впечатляет, ведь к работе над проектом присоединилась голливудская звезда Сидни Суини ("Проклятая дева", "Люблю тебя ненавидеть", "Мадам Паутина", сериал "Белый лотос"), а также Джулианна Мур ("Большой Лебалски", "Г").
Как зрители отреагировали на трейлер:
О Боже, мне уже страшно…
Никто не плачет так, как Сидни. Она очень хорошо играет эмоциональную персонажку;
Давайте честно: это очень жутко;
Меня всегда поражает глубина Джулианны в любом изображаемом ее персонаже;
Это даже ближе к фильму ужасов, чем к триллеру;
Я не смогу этого пропустить — это страшно, но гениально;
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