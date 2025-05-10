Трейлер фільму "Долина Ехо" налякав мережу — відео

Стримінговий сервіс Apple TV+ нарешті представив перший трейлер довгоочікуваного та моторошного трилера "Долина Ехо" (Echo Valley). Користувачі мережі не приховують, що він вже встиг їх нажахати.

Чому варто переглянути трилер "Долина Ехо"

Українські глядачі зможуть насолодитися переглядом фільму уже 13 червня 2025 року на Apple TV+.

Що важливо розуміти, режисером стрічки став Майкл Пірс, який відомий психологічним трилером "Звір".

Саме він отримав премію BAFTA 2019 як найкращий британський дебют.

Це історія про жінку на ім'я Кейт Гарретт, яка займається дресируванням коней на своїй фермі в південній Пенсільванії, намагаючись впоратися з особистою трагедією.

Життя головної героїні різко змінюється, коли її дочка Клер повертається додому, вкрита чужою кров'ю. Кейт повинна швидко вирішити, на що вона готова піти, щоб захистити доньку.

Акторський склад дійсно вражає, адже до роботи над проєктом долучилася голлівудська зірка Сідні Суїні ("Проклята діва", "Люблю тебе ненавидіти", "Мадам Павутина", серіал "Білий лотос"), а також Джуліанна Мур ("Великий Лебовські", "Ганнібал", "Травень, грудень").

Як глядачі відреагували на трейлер: