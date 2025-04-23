Трейлер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" уже в сети — видео

Кинокомпания Sony Pictures официально представила трейлер новой ленты из слэшер-франшизы "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer). Что важно понимать, она будет непосредственным продолжением второго фильма серии "Я до сих пор знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998), а также одновременно римейком первого фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997).

Что известно о новом фильме от Sony Pictures

Согласно последним данным, премьера в Украине состоится 17 июля 2025 года.

Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг ужасающей аварии, после которой прошел год.

Пятеро друзей делают все возможное, чтобы больше ее не вспоминать.

По мнению главных героев, их тайна навсегда останется только их.

Однако они столкнутся с ужасной правдой — кто-то знает, что они сделали прошлым летом... и одержим жаждой мести.

В этот раз зрители смогут насладиться актерской игрой:

Медлин Клайн ("Ножи наголо: Стеклянный лук", сериал "Внешние мели"),

Чейз Суи Вондерс ("Маленькая смерть", сериал "Город в огне"),

Джоны Гауэр-Кинг ("Русалочка", "Прекрасное несовершенство"),

Сары Пиджон (сериал "Прекрасные мелочи") и Тайрик Уизерс (сериал "Игра").

Над новым фильмом активно работала американская режиссер Дженнифер Кейтин Робинсон, которая до этого поставила комедийный триллер "Сделаем месть" (2022).