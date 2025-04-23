Трейлер фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" уже в мережі — відео

Кінокомпанія Sony Pictures офіційно представила трейлер нової стрічки з слешер-франшизи "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (I Know What You Did Last Summer). Що важливо розуміти, вона буде безпосереднім продовженням другого фільму серії "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа" (1998), а також одночасно римейком першого фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (1997).

Що відомо про новий фільм від Sony Pictures

Згідно з останніми даними, прем'єра в Україні відбудеться 17 липня 2025 року.

Сюжет фільму буде розгортатися навколо жахливої аварії, після якої минув рік.

П'ятеро друзів роблять все можливе, щоб більше її не згадувати.

На переконання головних героїв, їхня таємниця назавжди залишиться лише їхньою.

Однак вони зіткнуться з жахливою правдою — хтось знає, що вони зробили минулого літа... і одержимий жагою помсти.

Цього разу глядачі зможуть насолодитися акторською грою:

Медлін Клайн ("Ножі наголо: Скляна цибуля", серіал "Зовнішні мілини"),

Чейз Суї Вондерс ("Маленька смерть", серіал "Місто у вогні"),

Джони Гауер-Кінг ("Русалонька", "Прекрасна недосконалість"),

Сари Піджон (серіал "Прекрасні дрібниці") та Тайрік Візерс (серіал "Гра").

Над новим фільмом активно працювала американська режисерка Дженніфер Кейтін Робінсон, яка до цього поставила комедійний трилер "Зробімо помсту" (2022).